Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року

Нині в Україні триває 1340-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 141 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 141 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 4534 обстріли, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5707 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Харків Харківської області; Костянтинівка Донецької області; Нечаївка, Андріївка, Братське, Покровське Дніпропетровської області; Садове Херсонської області; Змієнкове Одеської області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби українські воїни відбили одну атаку загарбників. Також ворог завдав три авіаудари, застосувавши при цьому шість керованих авіабомб, та здійснив 181 обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 14 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував десять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне, Дробишеве та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку

Ворог здійснив п’ять спроб прориву в районах Виїмки, Серебрянки та у бік Дронівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 11 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Олександрівському напрямку

Противник здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське.

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили шість атак окупаційних військ поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.

