Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Нині в Україні триває 1340-й день повномасштабної війни

 

За минулу добу відбулося 141 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 141 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 4534 обстріли, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5707 дронів-камікадзе.

Останні новини з фронту

Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів: Харків Харківської області; Костянтинівка Донецької області; Нечаївка, Андріївка, Братське, Покровське Дніпропетровської області; Садове Херсонської області; Змієнкове Одеської області; Ольгівка Херсонської області. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року фото 1

Минулої доби українські воїни відбили одну атаку загарбників. Також ворог завдав три авіаудари, застосувавши при цьому шість керованих авіабомб, та здійснив 181 обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року фото 2

Ворог 14 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року фото 3

Відбулося чотири атаки загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року фото 4

Ворог атакував десять разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне, Дробишеве та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року фото 5

Ворог здійснив п’ять спроб прориву в районах Виїмки, Серебрянки та у бік Дронівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року фото 6

Ворог здійснив 11 атак у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року фото 7

Наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року фото 8

Противник здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року фото 9

Сили оборони відбили шість атак окупаційних військ поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року фото 10

Противник здійснив три безрезультатних спроби наступу.

Нагадаємо, триває 1340-й день повномасштабної війни в Україні.

Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 25 жовтня 2025 року
Атака на Дніпропетровщину: є жертви та руйнування
Атака на Дніпропетровщину: є жертви та руйнування
ISW: Кремль погрозами щодо Tomahawk намагається приховати слабкість армії Росії
ISW: Кремль погрозами щодо Tomahawk намагається приховати слабкість армії Росії
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 25 жовтня 2025

