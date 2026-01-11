Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп хоче мати «королівські» повноваження у світі – CNN 

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп хоче мати «королівські» повноваження у світі – CNN 

Представники адміністрації Трампа відкрито говорять мовою домінування

Ще кілька місяців тому Дональд Трамп та його оточення висміювали опонентів за акції протесту «Без королів», називаючи порівняння президента з монархом безглуздою мелодрамою. Проте сьогодні, на тлі агресивної політики в Західній півкулі та військових ударів по Венесуелі, риторика Білого дому набула саме тих «королівських» рис, які раніше заперечувалися. CNN проаналізував зовнішню політику Трампа, пише «Главком».

У резонансному інтерв’ю The New York Times Трамп фактично визнав свій світогляд безмежної влади. На запитання про те, що може обмежити його глобальний вплив, він відповів: «Тільки моя власна мораль і мій розум». Попри формальне визнання міжнародного права, президент дав зрозуміти: саме він вирішуватиме, які норми застосовувати, а які – ні.

Представники адміністрації Трампа тепер відкрито говорять мовою домінування. Прессекретарка Кароліна Лівітт заявила, що відтепер рішення суверенної Венесуели «диктуватимуться Сполученими Штатами». Радник Стівен Міллер підтримав цю лінію, зазначивши, що реальним світом керує виключно сила, а Трамп володіє «повноважними повноваженнями» – терміном, що означає абсолютну та безумовну владу.

Ключові аспекти нової правової доктрини Трампа:

  • Трамп стверджує, що для військових ударів по іноземних лідерах йому не потрібне схвалення Конгресу;
  • операція у Венесуелі подається не як війна, а як правоохоронна акція із залученням армії, що базується на суперечливих юридичних висновках 40-річної давнини;
  • Віцепрезидент Джей Ді Венс назвав резолюцію Сенату про обмеження військових повноважень президента «фальшивою» та «неконституційною».

Особливе занепокоєння викликає позиція адміністрації щодо законності наказів. Трамп і раніше допускав можливість видання наказів, які класифікуються як воєнні злочини (наприклад, тортури або удари по культурних пам'ятках). Проте зараз Білий дім просуває ідею, що наказ президента апріорі не може бути незаконним.

Більше того, спеціальним указом Трамп фактично позбавив Управління юридичного консультування Мін'юсту можливості оцінювати законність його дій. Тепер «думка президента контролює всіх співробітників», а солдати, за словами Лівітт, не мають компетенції оцінювати законність отриманих розпоряджень.

Якщо під час першого терміну Трамп заявляв, що Конституція дозволяє йому «робити все, що заманеться» всередині країни, то зараз він переносить цей принцип на світову арену, де його особисте бачення стає головним мірилом міжнародного права.

Нагадаємо, видання The Atlantic опублікувало критичний матеріал, у якому порівнює ситуацію з корупцією в Україні, США та Росії.

У статті згадуються Джаред Кушнер та Стів Віткофф, які, на думку авторів, використовують державні механізми США для лобіювання бізнес-інтересів своїх друзів. Фактично зовнішня політика Сполучених Штатів адаптується під приватні комерційні домовленості. Паралельно з цим наближені до Кремля російські бізнесмени пропонують американським корпораціям масштабні енергетичні контракти. Метою таких угод є внесення розколу між США та їхніми союзниками, причому деякі з цих компаній мають зв’язки з родиною Дональда Трампа.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа та Федеральне бюро розслідувань закрили справу про корупцію прикордонного інспектора США Тома Гомана. Його підозрюють у хабарі у розмірі $50 тис. 

За даними ЗМІ, у 2024 році Том Гоман отримав хабар. Джерела стверджують, що в обмін на гроші Гоман обіцяв державні контракти, пов'язані з імміграцією.

До слова, президент США Дональд Трамп надав помилування своїм близьким політичним союзникам, які брали участь або підтримували спроби оскаржити результати президентських виборів 2020 року. 

Ед Мартін повідомив, що список помилуваних Трампом осіб було оприлюднено 9 листопада. Він включає адвокатів Руді Джуліані та Сідні Пауелл, колишнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуз та ще кілька десятків осіб, які брали участь у спробах скасувати результати виборів 2020 року.

Теги: США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джонні Депп продюсуватиме англомовну екранізацію «Майстра і Маргарити»
Джонні Депп зніме екранізацію «Майстра і Маргарити» разом із російською продюсеркою
11 грудня, 2025, 16:42
Стефанішина підкреслила, що ці гарантії мають бути незмінними і не підлягати скасуванню в будь-який момент історії.
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 2025, 03:53
Президент представив 20 пунктів мирного плану
Закінчення війни. Президент Зеленський вперше пояснює кожен з 20 пунктів мирної угоди ТЕМА №1
24 грудня, 2025, 10:00
2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи
2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи Прогнози
1 сiчня, 19:00
Берегова охорона США супроводжує M/T Sophia до Сполучених Штатів
США захопили танкер Sophia в Карибському морі (відео)
7 сiчня, 16:48
На даному етапі переговорів з’явилася нова мирна пропозиція із 20 пунктів
Трамп зробив оптимістичну заяву перед зустріччю із Зеленським
27 грудня, 2025, 16:14
Трамп сказав журналістам, що, на його думку, «швидке» завершення війни неминуче
Трамп дав прогноз щодо миру в Україні
28 грудня, 2025, 21:27
The Times розкрила деталі секретного плану Трампа щодо України
Газета Times пояснила нову роль Трампа після зустрічі із Зеленським
29 грудня, 2025, 08:25
Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес американські військові захопили вночі прямо в їхньому будинку
Трамп оприлюднив перше фото Мадуро після затримання
3 сiчня, 18:49

Політика

Трамп хоче мати «королівські» повноваження у світі – CNN 
Трамп хоче мати «королівські» повноваження у світі – CNN 
В Ірані не вщухають протести: силовики вбивають людей, а інтернету немає більше 48 годин
В Ірані не вщухають протести: силовики вбивають людей, а інтернету немає більше 48 годин
США закликають своїх громадян негайно покинути Венесуелу
США закликають своїх громадян негайно покинути Венесуелу
Рубіо пояснив, чому США відмовилися від 66 міжнародних організацій
Рубіо пояснив, чому США відмовилися від 66 міжнародних організацій
США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
«Допомога вже близько»: сенатор США Грем закликав іранців до повалення режиму
«Допомога вже близько»: сенатор США Грем закликав іранців до повалення режиму

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua