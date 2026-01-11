Трамп хоче мати «королівські» повноваження у світі – CNN 

Представники адміністрації Трампа відкрито говорять мовою домінування

Ще кілька місяців тому Дональд Трамп та його оточення висміювали опонентів за акції протесту «Без королів», називаючи порівняння президента з монархом безглуздою мелодрамою. Проте сьогодні, на тлі агресивної політики в Західній півкулі та військових ударів по Венесуелі, риторика Білого дому набула саме тих «королівських» рис, які раніше заперечувалися. CNN проаналізував зовнішню політику Трампа, пише «Главком».

У резонансному інтерв’ю The New York Times Трамп фактично визнав свій світогляд безмежної влади. На запитання про те, що може обмежити його глобальний вплив, він відповів: «Тільки моя власна мораль і мій розум». Попри формальне визнання міжнародного права, президент дав зрозуміти: саме він вирішуватиме, які норми застосовувати, а які – ні.

Представники адміністрації Трампа тепер відкрито говорять мовою домінування. Прессекретарка Кароліна Лівітт заявила, що відтепер рішення суверенної Венесуели «диктуватимуться Сполученими Штатами». Радник Стівен Міллер підтримав цю лінію, зазначивши, що реальним світом керує виключно сила, а Трамп володіє «повноважними повноваженнями» – терміном, що означає абсолютну та безумовну владу.

Ключові аспекти нової правової доктрини Трампа:

Трамп стверджує, що для військових ударів по іноземних лідерах йому не потрібне схвалення Конгресу;

операція у Венесуелі подається не як війна, а як правоохоронна акція із залученням армії, що базується на суперечливих юридичних висновках 40-річної давнини;

Віцепрезидент Джей Ді Венс назвав резолюцію Сенату про обмеження військових повноважень президента «фальшивою» та «неконституційною».

Особливе занепокоєння викликає позиція адміністрації щодо законності наказів. Трамп і раніше допускав можливість видання наказів, які класифікуються як воєнні злочини (наприклад, тортури або удари по культурних пам'ятках). Проте зараз Білий дім просуває ідею, що наказ президента апріорі не може бути незаконним.

Більше того, спеціальним указом Трамп фактично позбавив Управління юридичного консультування Мін'юсту можливості оцінювати законність його дій. Тепер «думка президента контролює всіх співробітників», а солдати, за словами Лівітт, не мають компетенції оцінювати законність отриманих розпоряджень.

Якщо під час першого терміну Трамп заявляв, що Конституція дозволяє йому «робити все, що заманеться» всередині країни, то зараз він переносить цей принцип на світову арену, де його особисте бачення стає головним мірилом міжнародного права.

Нагадаємо, видання The Atlantic опублікувало критичний матеріал, у якому порівнює ситуацію з корупцією в Україні, США та Росії.

У статті згадуються Джаред Кушнер та Стів Віткофф, які, на думку авторів, використовують державні механізми США для лобіювання бізнес-інтересів своїх друзів. Фактично зовнішня політика Сполучених Штатів адаптується під приватні комерційні домовленості. Паралельно з цим наближені до Кремля російські бізнесмени пропонують американським корпораціям масштабні енергетичні контракти. Метою таких угод є внесення розколу між США та їхніми союзниками, причому деякі з цих компаній мають зв’язки з родиною Дональда Трампа.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа та Федеральне бюро розслідувань закрили справу про корупцію прикордонного інспектора США Тома Гомана. Його підозрюють у хабарі у розмірі $50 тис.

За даними ЗМІ, у 2024 році Том Гоман отримав хабар. Джерела стверджують, що в обмін на гроші Гоман обіцяв державні контракти, пов'язані з імміграцією.

До слова, президент США Дональд Трамп надав помилування своїм близьким політичним союзникам, які брали участь або підтримували спроби оскаржити результати президентських виборів 2020 року.

Ед Мартін повідомив, що список помилуваних Трампом осіб було оприлюднено 9 листопада. Він включає адвокатів Руді Джуліані та Сідні Пауелл, колишнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуз та ще кілька десятків осіб, які брали участь у спробах скасувати результати виборів 2020 року.