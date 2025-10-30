Головна Світ Політика
Не санкції. Що справді змусить Путіна змінити курс війни – аналіз Sky News

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
фото: Reuters

«Путін і Кремль майже впевнені, що виграють війну»

Старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр заявив Sky News, що одних санкцій недостатньо, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну в Україні, пише «Главком».

«Повинно бути розуміння, що одних лише санкцій не змусить Путіна зупинити війну», – зазначив Коляндр. Він підкреслив, що Україні потрібні не тільки санкції, але й «більше озброєнь, більше підтримки і більше гарантій», щоб зберегти свою незалежність та безпеку.

За словами експерта, спостерігається прогрес у постачанні далекобійної зброї, необхідної для нейтралізації загрози від російських безпілотників, що запускаються з відстані кількох миль за межами Росії. Проте, як він зазначив, деякі країни все ще виступають проти ідеї розморожування російських активів для фінансування воєнних зусиль України.

Цього тижня спостерігається незвичайний рівень узгодженості серед союзників з обох боків Атлантики. Однак, Коляндр наголосив, що цей рівень підтримки може змінитися, якщо Дональд Трамп змінить свою позицію.

«Путін і Кремль майже впевнені, що виграють війну. І якщо вони продовжуватимуть тиснути, Україна може розвалитися. Тому я не думаю, що президент Путін готовий погодитися на будь-який компроміс, який був би прийнятним для України чи її європейських союзників», – каже він.

За словами аналітика, для того, щоб змусити Путіна зрозуміти, що продовження війни не відповідає його інтересам, потрібні більш жорсткі заходи, аніж санкції проти кількох нафтових компаній.

Нагадаємо, розвідка США заявила, що російський президент Володимир Путін не планує йти на поступки у війні проти України і налаштований утримати контроль над українськими територіями, а також розширити вплив Росії. 

Читайте також:

