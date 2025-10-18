Президент Фінляндії розповів, хто і як може вплинути на Путіна

За словами фінського лідера, Трамп на Алясці «дав Путіну пряник»

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив в інтерв’ю BBC, що саме Дональд Трамп є «єдиним, хто може змусити» російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни проти України. Про це повідомляє «Главком».

Стубб підкреслив, що Фінляндія ніколи не визнає окупований Крим, а також окуповані Росією території Донеччини та Луганщини. За його словами, рішення щодо територіальних питань може ухвалювати тільки Україна.

«Я хочу, щоб після завершення війни Україна зберегла незалежність, суверенітет і територіальну цілісність – стала членом ЄС і, сподіваюся, НАТО», – сказав Стубб.

Фінський лідер прокоментував і роль США у можливих мирних переговорах. На його думку, Трамп «не лише дає Путіну «пряник», а й почав застосовувати батіг».

«Щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів, потрібна не стільки сила переконання, скільки тиск. І саме це намагається зробити президент Трамп», – зазначив Стубб.

Він додав, що за останні вісім місяців під час другого президентського терміну Трампа переговорний процес «просунувся далі, ніж за попередні три роки».

До слова, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом обговорив їх розмову з європейськими партнерами.

Також Білий дім опублікував спільне фото президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.