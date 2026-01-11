Головна Світ Політика
search button user button menu button

США: Міннеаполіс продовжує протестувати проти радикальних методів міграційної служби

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США: Міннеаполіс продовжує протестувати проти радикальних методів міграційної служби
Протестувальники зібралися під час мітингу за Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер ICE на початку тижня
фото: AP

Активісти заявляють, що дії міграційної служби створюють атмосферу страху, яка робить громади вразливими

У суботу Сполучені Штати охопила нова серія масштабних протестів, спровокованих смертельними інцидентами за участю федеральних служб. Епіцентром заворушень став Міннеаполіс, де вбивство 37-річної Рене Гуд офіцером імміграційної служби (ICE) вивело на вулиці тисячі обурених містян. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Ситуація в місті залишається напруженою. П’ятничний протест переріс у зіткнення, під час яких демонстранти закидали поліцію льодом та камінням. Попри заклики губернатора Тіма Волза та мера Джейкоба Фрея до миру, місцеві лідери звинувачують Дональда Трампа у навмисному розпалюванні хаосу. Губернатор наголосив, що прибуття тисяч озброєних федералів призвело до трагедії вже за добу.

Міністерство внутрішньої безпеки підтвердило, що поточні дії в Міннеаполісі та сусідніх містах є найбільшою операцією в історії ICE. Адміністрація Трампа стверджує, що стрілянина в Міннеаполісі та Портленді була самообороною проти водіїв, які намагалися протаранити офіцерів.

Протести не зупинили активність федералів. Очевидці повідомляють про затримання водіїв прямо на трасах та покинуті посеред вулиць автомобілі заарештованих. Місцева поліція змушена реагувати на виклики про залишених у машинах домашніх тварин та заблоковані дороги.

Наразі рух «Indivisible» координує сотні аналогічних демонстрацій у Техасі, Флориді, Огайо та інших штатах. Активісти заявляють, що дії ICE створюють атмосферу страху, яка робить громади вразливими, а не захищеними.

12 фото
На весь екран
Хвиля протестів охопила США після вбивства матері трьох дітей агентом міграційної служби в Міннеаполісі
фото: AP

Нагадаємо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни. 

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) та секретарка Крісті Ноем офіційно назвали дії агента самообороною. За їхньою версією, жінка намагалася протаранити офіцерів, що було класифіковано як «внутрішній тероризм». Дональд Трамп у соцмережах також заявив, що загибла нібито «переїхала офіцера».

До слова, на тлі масових протестів у США через дії імміграційної служби, у Портленді (штат Орегон) стався новий інцидент із застосуванням зброї міграційними агентами. В результаті стрілянини двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення та були госпіталізовані.

Теги: США протест активісти стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стефанішина підкреслила, що ці гарантії мають бути незмінними і не підлягати скасуванню в будь-який момент історії.
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 2025, 03:53
США вивели низку російських банків із-під санкцій
США вивели низку російських банків із-під санкцій
18 грудня, 2025, 00:29
США замовили десятки супутників для відстеження ракет
США замовили десятки супутників для відстеження ракет
21 грудня, 2025, 00:27
Акції протесту почалися в Тегерані, зокрема на вулиці Сааді та в районі Шуш біля головного Гранд-базару
У Тегерані спалахнули наймасовіші за три роки протести: причина
30 грудня, 2025, 01:07
Трамп святкував Новий Рік у своїй приватній резиденції у Мар-а-Лаго
Трамп оголосив свою головну ціль у новому році
1 сiчня, 10:41
На знімках, зроблених 18 березня 2025 року, видно судно Bella 1, яке США переслідують з території Венесуели
Нафтові танкери розвертаються від Венесуели через загрозу з боку США
3 сiчня, 05:31
Джон Болтон розкритикував ЄС за відмову передати Україні російські активи
Ексрадник Трампа пояснив, яке рішення ЄС зіграло на руку Росії
24 грудня, 2025, 14:21
Протести в Ірані тривають 14-й день
Протести в Ірані: Рубіо зробив заяву
Вчора, 18:57
Джонатана Герлаха звинувачують у розграбуванні могил
У будинку американця детективи знайшли понад 100 людських черепів
Вчора, 16:34

Політика

Фінляндія вийшла із конвенції про заборону протипіхотних мін
Фінляндія вийшла із конвенції про заборону протипіхотних мін
США: Міннеаполіс продовжує протестувати проти радикальних методів міграційної служби
США: Міннеаполіс продовжує протестувати проти радикальних методів міграційної служби
Чи розвалить НАТО зазіхання Трампа на Гренландію? Аналіз CNN
Чи розвалить НАТО зазіхання Трампа на Гренландію? Аналіз CNN
США атакували позиції ІДІЛ у Сирії
США атакували позиції ІДІЛ у Сирії
Трамп хоче мати «королівські» повноваження у світі – CNN 
Трамп хоче мати «королівські» повноваження у світі – CNN 
В Ірані не вщухають протести: силовики вбивають людей, а інтернету немає більше 48 годин
В Ірані не вщухають протести: силовики вбивають людей, а інтернету немає більше 48 годин

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua