США: Міннеаполіс продовжує протестувати проти радикальних методів міграційної служби

Протестувальники зібралися під час мітингу за Рене Гуд, яку смертельно поранив офіцер ICE на початку тижня

Активісти заявляють, що дії міграційної служби створюють атмосферу страху, яка робить громади вразливими

У суботу Сполучені Штати охопила нова серія масштабних протестів, спровокованих смертельними інцидентами за участю федеральних служб. Епіцентром заворушень став Міннеаполіс, де вбивство 37-річної Рене Гуд офіцером імміграційної служби (ICE) вивело на вулиці тисячі обурених містян. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Ситуація в місті залишається напруженою. П’ятничний протест переріс у зіткнення, під час яких демонстранти закидали поліцію льодом та камінням. Попри заклики губернатора Тіма Волза та мера Джейкоба Фрея до миру, місцеві лідери звинувачують Дональда Трампа у навмисному розпалюванні хаосу. Губернатор наголосив, що прибуття тисяч озброєних федералів призвело до трагедії вже за добу.

Міністерство внутрішньої безпеки підтвердило, що поточні дії в Міннеаполісі та сусідніх містах є найбільшою операцією в історії ICE. Адміністрація Трампа стверджує, що стрілянина в Міннеаполісі та Портленді була самообороною проти водіїв, які намагалися протаранити офіцерів.

Протести не зупинили активність федералів. Очевидці повідомляють про затримання водіїв прямо на трасах та покинуті посеред вулиць автомобілі заарештованих. Місцева поліція змушена реагувати на виклики про залишених у машинах домашніх тварин та заблоковані дороги.

Наразі рух «Indivisible» координує сотні аналогічних демонстрацій у Техасі, Флориді, Огайо та інших штатах. Активісти заявляють, що дії ICE створюють атмосферу страху, яка робить громади вразливими, а не захищеними.

Хвиля протестів охопила США після вбивства матері трьох дітей агентом міграційної служби в Міннеаполісі фото: AP

Нагадаємо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни.

Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) та секретарка Крісті Ноем офіційно назвали дії агента самообороною. За їхньою версією, жінка намагалася протаранити офіцерів, що було класифіковано як «внутрішній тероризм». Дональд Трамп у соцмережах також заявив, що загибла нібито «переїхала офіцера».

До слова, на тлі масових протестів у США через дії імміграційної служби, у Портленді (штат Орегон) стався новий інцидент із застосуванням зброї міграційними агентами. В результаті стрілянини двоє людей, чоловік та жінка, отримали поранення та були госпіталізовані.