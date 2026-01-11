Головна Світ Політика
search button user button menu button

США атакували позиції ІДІЛ у Сирії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США атакували позиції ІДІЛ у Сирії
фото з відкритих джерел

Удари були спрямовані на деградацію можливостей терористів у Сирії

У суботу Центральне командування США (CENTCOM) здійснило серію авіаударів по об’єктах терористичного угруповання «Ісламська держава» на території Сирії. Ця операція стала продовженням масштабної кампанії, розгорнутої Вашингтоном у грудні минулого року. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Приводом для посилення військової активності став трагічний інцидент, що стався 13 грудня. Тоді внаслідок нападу бойовиків ІДІЛ загинули двоє американських військовослужбовців та цивільний перекладач. Суботні удари, за заявою CENTCOM, були спрямовані на деградацію можливостей терористів по всій країні, хоча точні дані про втрати серед бойовиків наразі не розголошуються.

У Сирії продовжують перебувати близько 1000 американських спецпризначенців. Нова влада Сирії, яка прийшла на зміну режиму Асада у 2024 році, активно координує свої дії з очолюваною США коаліцією. Взаємодія отримала офіційний статус наприкінці минулого року після візиту президента Сирії Ахмеда аль-Шараа до Білого дому.

Попри те, що до складу нового сирійського уряду входять представники колишніх повстанських угруповань, вони займають жорстку позицію щодо «Ісламської держави», що дозволяє Вашингтону проводити спільні наземні та повітряні операції для стабілізації регіону.

Раніше Сирія зірвала наміри «Ісламської держави» (ІДІЛ) вбити нового президента країни Ахмеда аш-Шараа. 

Як розповів Reuters високопоставлений представник сирійських служб безпеки та високопоставлений чиновник із країн Близького Сходу, змови були не пов'язані між собою. Їх вдалося розкрити в останні кілька місяців. Одна з них планувалася на офіційній зустрічі за участю Шараа, про яку було публічно оголошено заздалегідь. Подробиці розкривати не стали, пославшись на міркування безпеки.

Як відомо, глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про запуск масштабної військової операції під назвою «Удар яструба» (Hawk Strike) на території Сирії.

Метою американських сил є повна ліквідація бойовиків ІДІЛ та їхньої інфраструктури. Ці дії стали прямою відповіддю на загибель двох військовослужбовців США та цивільного перекладача в районі Пальміри.

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск військової операції «Удар яструба», назвавши її обіцяною відповіддю на загибель американських військовослужбовців та перекладача в Сирії.

За словами американського лідера, він особисто вшанував пам’ять загиблих «патріотів» під час церемонії повернення їхніх тіл на батьківщину. Трамп запевнив, що терористи, відповідальні за ці вбивства, зіткнуться з безпрецедентною силою американської зброї. Він також висловив переконання, що Сирія має шанс на процвітання лише після остаточного знищення ІДІЛ.

Теги: ІДІЛ США Ісламська держава Сирія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп та Зеленський під час зустрічі у Білому домі біля карти України з позначеними окупованими територіями
Axios: до наступного раунду переговорів у США будуть залучені військові
16 грудня, 2025, 04:22
Обидва документи не набрали необхідної кількості голосів
Палата представників США відмовилася обмежити військові дії Трампа проти Венесуели
18 грудня, 2025, 08:36
Перші офіційні випробування українських морських дронів
Американська делегація вперше випробувала бойові морські дрони України
19 грудня, 2025, 18:11
Будівля, яка була домом для 174 осіб, серйозно постраждала від вибуху
Витік газу спричинив вибух у будинку для літніх людей у США: є загиблі
24 грудня, 2025, 04:11
Президент повідомив про те, що наразі вже існують напрацювання щодо економічної угоди
Президент розкрив питання, які планує обговорити на зустрічі з Трампом
26 грудня, 2025, 15:45
Америнканський десант захопив російський танкер Bella 1
США захопили російський танкер після тривалого переслідування – Reuters
7 сiчня, 15:56
МЗС прокоментувало стенограму розмов Путіна з Бушем
Україна відреагувала на розсекречену розмову Путіна з Бушем про НАТО
25 грудня, 2025, 16:04
The Telegraph: світ, який ми знали – більше не існує
Європа без майбутнього? The Telegraph дав тривожний прогноз
26 грудня, 2025, 14:24
Президент США заявив, що під час операції було збито гелікоптер, але жодного літака не було втрачено
«Я ніби дивився телешоу». Трамп прокоментував операцію у Венесуелі
3 сiчня, 16:59

Політика

США атакували позиції ІДІЛ у Сирії
США атакували позиції ІДІЛ у Сирії
Трамп хоче мати «королівські» повноваження у світі – CNN 
Трамп хоче мати «королівські» повноваження у світі – CNN 
В Ірані не вщухають протести: силовики вбивають людей, а інтернету немає більше 48 годин
В Ірані не вщухають протести: силовики вбивають людей, а інтернету немає більше 48 годин
США закликають своїх громадян негайно покинути Венесуелу
США закликають своїх громадян негайно покинути Венесуелу
Рубіо пояснив, чому США відмовилися від 66 міжнародних організацій
Рубіо пояснив, чому США відмовилися від 66 міжнародних організацій
США готуються завдати удару по Ірану – WSJ
США готуються завдати удару по Ірану – WSJ

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua