США атакували позиції ІДІЛ у Сирії

Удари були спрямовані на деградацію можливостей терористів у Сирії

У суботу Центральне командування США (CENTCOM) здійснило серію авіаударів по об’єктах терористичного угруповання «Ісламська держава» на території Сирії. Ця операція стала продовженням масштабної кампанії, розгорнутої Вашингтоном у грудні минулого року. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Приводом для посилення військової активності став трагічний інцидент, що стався 13 грудня. Тоді внаслідок нападу бойовиків ІДІЛ загинули двоє американських військовослужбовців та цивільний перекладач. Суботні удари, за заявою CENTCOM, були спрямовані на деградацію можливостей терористів по всій країні, хоча точні дані про втрати серед бойовиків наразі не розголошуються.

У Сирії продовжують перебувати близько 1000 американських спецпризначенців. Нова влада Сирії, яка прийшла на зміну режиму Асада у 2024 році, активно координує свої дії з очолюваною США коаліцією. Взаємодія отримала офіційний статус наприкінці минулого року після візиту президента Сирії Ахмеда аль-Шараа до Білого дому.

Попри те, що до складу нового сирійського уряду входять представники колишніх повстанських угруповань, вони займають жорстку позицію щодо «Ісламської держави», що дозволяє Вашингтону проводити спільні наземні та повітряні операції для стабілізації регіону.

Раніше Сирія зірвала наміри «Ісламської держави» (ІДІЛ) вбити нового президента країни Ахмеда аш-Шараа.

Як розповів Reuters високопоставлений представник сирійських служб безпеки та високопоставлений чиновник із країн Близького Сходу, змови були не пов'язані між собою. Їх вдалося розкрити в останні кілька місяців. Одна з них планувалася на офіційній зустрічі за участю Шараа, про яку було публічно оголошено заздалегідь. Подробиці розкривати не стали, пославшись на міркування безпеки.

Як відомо, глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про запуск масштабної військової операції під назвою «Удар яструба» (Hawk Strike) на території Сирії.

Метою американських сил є повна ліквідація бойовиків ІДІЛ та їхньої інфраструктури. Ці дії стали прямою відповіддю на загибель двох військовослужбовців США та цивільного перекладача в районі Пальміри.

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск військової операції «Удар яструба», назвавши її обіцяною відповіддю на загибель американських військовослужбовців та перекладача в Сирії.

За словами американського лідера, він особисто вшанував пам’ять загиблих «патріотів» під час церемонії повернення їхніх тіл на батьківщину. Трамп запевнив, що терористи, відповідальні за ці вбивства, зіткнуться з безпрецедентною силою американської зброї. Він також висловив переконання, що Сирія має шанс на процвітання лише після остаточного знищення ІДІЛ.