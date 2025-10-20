Головна Думки вголос Микола Підвезяний
«Томагавки», Будапешт-2 та обмін територіями. Про що розказав Зеленський після повернення з США

Зеленський заявив, що Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot
фото: Офіс президента

«Томагавків» не буде? Або будуть

«Томагавк»-паті у Трампа явно пішла не за українським сценарієм. Поки наші летіли в США, Путін встиг подзвонити Трампу. І далі ви вже в курсі… КДБ-стайл.

Вчора о 3-й ночі Зеленський повернувся до Києва. І вже в першій половині дня мав зустріч із провідними медіа.

Є трошки оптимізму, але з відстрочкою… З того, що можна оприлюднювати – ключове, коротко, своїми словами, з деякими цитатами.

Patriot замість «Томагавків»?

«Томагавків» нема, але є «дуже хороша новина». «Готуємо контракт на 25 систем Patriot».

Нюанс. Будемо отримувати їх довго, якщо не потасуємо чергу. Білий дім це може зробити, якщо захоче. Хто оплачує цей «бенкет»?

«Джерело номер один – заморожені російські активи».

«Трамп не хоче ескалації з «русскіми» до того часу, поки не зустрінеться з ними». Але є інший спосіб отримати «Томагавки». Ракети, які просить Україна у США, є в держав-членів НАТО в Європі. Ті готові. Знову ваш вихід, містер Трамп. Погоджуєтеся?

Таки Будапешт-2?

Якщо запросять – Зеленський поїде. Можна не зустрічатися з Путіним. Достатньо побачитися з Трампом. Умова одна – поступки мають бути взаємними.

Гіперактивність Орбана зі своїм Будапештом викликана не турботою про мир в Україні, а весняними виборами. Тому Зеленський довго і нудно (звісно, не п’ять годин, як Путін) пояснював Віткоффу, чому не треба їхати саме туди.

Орбан також поширює в американському політикумі тезу про беззаперечну перемогу Росії.

«Наші директиви» на Будапешт

Якщо зупинитися там, де стоїмо на лінії зіткнення, – то ок. Але поки думка «русскіх» не змінилася. Вони хочуть, щоб ми вийшли повністю з Донецької та Луганської областей. «Пан Віткофф каже, що воно внесено в Конституцію. Тому я пояснив пану Віткоффу ще раз: якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель».

Обмін територіями

Є підозра, що росіяни вводять в оману американців. Бо ті чомусь часом вважають, якщо ми підемо з Донбасу, то Путін вийде з Херсонщини і Запоріжжя. Тобто Путін жонглює swapping of territory, і кожен має розуміти під цим, що хоче.

«Якщо Україна «з'їсть те, що поклали на тарілку», тобто погане територіальне рішення, то все інше вони (мову, віру і т.д.) спробують вирішити і без нас».

Чим Путін постійно підкуповує американців?

«Путін працює зі Сполученими Штатами Америки, маючи великі економічні пропозиції, маючи ресурс країни, яка не належить йому, але він її використовує як свою приватну власність… У нас абсолютно різні стартові позиції. Агресору, який такий багатий і великий, деякі речі, якщо не жити за законом, просто пробачаються».

Загрози енергетиці

«Розуміємо, де брати газ на суму близько $2 млрд, якщо нам знадобиться».

«У прем'єр-міністра Юлії Свириденко позитивні домовленості зі Словаччиною щодо зниження тарифу на транзит газу». (просто перед журналістами Зеленський дзвонив прем'єрці: відповіла чітко і по ділу).

«Домовленості з енергетичними компаніями в Америці також позитивні». Потужно допомагає Норвегія і ще кілька країн.

«Газовий ринок Європі Росія програла американцям». Ми ж заманюємо американців проєктами LNG-терміналу в Одесі, будівництва енергоблоків на АЕС та видобутком нафти.

Більше цитат і деталей – на «Главкомі».

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
