Пакистан та Афганістан домовились про негайне припинення вогню

Пакистан та Афганістан домовилися про негайне припинення вогню під час переговорів, що відбулися за посередництва Катару та Туреччини в Досі. Про це оголосило Міністерство закордонних справ Катару, пише «Главком».

Як зазначає Reuters, угода стала результатом тривалих переговорів, спрямованих на деескалацію насильства між двома країнами. Згідно з повідомленням, сторони погодилися припинити бойові дії і працювати над мирними ініціативами для стабілізації регіону.

Відомо, що в рамках угоди обидві сторони зобов'язалися дотримуватися перемир'я та продовжити діалог для досягнення сталого миру. Деталі угоди наразі залишаються конфіденційними.

Нагадаємо, днями між Пакистаном і Афганістаном знову спалахнули бої уздовж спільного кордону. Відомо про загибель десятків військових із обох сторін.

За даними пакистанських військових, у районах Спін-Болдак і Куррам було ліквідовано до 50 афганських солдатів під час відбиття атак афганських сил. Водночас речник Талібану Забіхулла Муджахід заявив, що афганські війська знищили значну кількість пакистанських солдатів, захопили їхню зброю, танки та позиції.

Варто зазначити, що важкі бої розпочалися на афгано-пакистанському кордоні минулих вихідних. Сутички тривали у провінціях Кунар, Нангархар і Гельманд. Сили талібів атакували пакистанські прикордонні позиції з декількох напрямків.

Афганська сторона повідомляє про 58 загиблих пакистанських солдатів, тоді як Пакистан стверджує, що вбив понад 200 афганських солдатів і втратив при цьому 23 своїх. Пакистанська армія спростувала заяви Муджахіда про напад на мирних жителів у Спін-Болдак. За даними Ісламабада, під час нічного бою в Куррамі було знищено близько 30 бойовиків Талібану, шість танків і вісім військових постів. Пізніше ще близько 20 бойовиків загинули в провінції Белуджистан. Армія зазначає, що ситуація досі напружена.