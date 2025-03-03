Президент Фінляндії запропонував свій план щодо миру в Україні

Стубб: «Єдине, що розуміє Володимир Путін, – це сила. Якщо ви виявите якусь слабкість, він, по суті, піде на вас»

Росія не зупиниться в Україні, якщо їй не протидіяти у будь-яких переговорах про мир або припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю президента Фінляндії Олександр Стубба агентству Bloomberg.

Виходячи з цього, глава фінської держави запропонував свій власний триетапний план щодо досягнення миру, за якого Україна спочатку має бути переведена на «сильну позицію».

«Цей план включає велику підтримку України, жорсткіші санкції проти Росії та використання заморожених активів», – перерахував Стубб. Щоправда, він визнав, що така ініціатива має шанс на реалізацію, якщо буде досягнуто домовленостей у сфері безпеки, де «Європа підтримує Україну, а США – забезпечують підтримку».

Фінський президент переконаний, що лише так можна досягти припинення війни. При цьому мирним переговорам обов'язково має передувати припинення вогню. Він сказав, що ключовий ризик будь-якої мирної угоди щодо України полягає в тому, чи можна її виконувати, нагадавши, що з 2014 року Путін 25 разів порушував домовленості про припинення вогню – цифру, яку раніше називав президент України Володимир Зеленський. Стубб висловив сумнів, що Путіну можна довіряти, але визнав здатність Дональда Трампа укладати жорсткі угоди. Він підкреслив, що якщо будь-яка угода виявить слабкість або стане втратою для України, то це буде поразка для всіх.

«Єдине, що розуміє Володимир Путін, – це сила. Якщо ви виявите якусь слабкість, він, по суті, піде на вас», – попередив Стубб.

Нагадаємо, Фінляндія виділить 4,5 млн євро для підтримки України. Ці кошти спрямовують у фонд, що підтримує українців на сході та півдні країни, а також на деокупованих територіях.