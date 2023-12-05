Президент Ірану їде до Путіна

Візит Райсі до Росії стане вже другим з початку роботи нинішнього уряду Ірану

Президент Ірану Ебрагім Райсі уранці четверга, 6 грудня, планує прибути разом з делегацією до Москви, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

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Зазначається, що Райсі поїде до РФ на офіційне запрошення Путіна.

Президент Ірану планує провести «консультації з двосторонніх питань, включаючи економічні відносини, а також регіональні та міжнародні питання, особливо питання Палестини та події в Газі».

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Видання наголошує, що цей візит Райсі до Росії стане вже другим з початку роботи нинішнього уряду Ірану.

Раніше аналітики ISW назвали зброю, яку Іран може передати Росії.