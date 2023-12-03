Іран використав війну в Ізраїлі як прикриття для страти 127 людей

Правозахисники фіксують тривожне зростання кількості страчених в’язнів в Ірані

Іран, користуючись війною в Ізраїлі, збільшив кількість страт на своїй території. Про це пише The Guardian.

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За даними правозахисних груп, іранський режим стратив понад 127 осіб, зокрема жінок і дітей, з 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль.

Різні правозахисні організації повідомляють, що з початку війни Ізраїлю проти ХАМАСу в Ірані спостерігалося високе зростання кількості страт. І лише за один день, 29 листопада, іранською владою було страчено не менше семи осіб.

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Правозахисники та сім’ї вбитих звинуватили режим Тегерану в тому, що він використовує стурбованість світу війною в Газі як прикриття для вбивства людей без належного судового процесу.

«З початку війни міжнародне співтовариство мало приділяло уваги ситуації з правами людини в Ірані, і не було суттєвої реакції на значне збільшення кількості страт», – сказав директор Іранської правозахисної групи (IHR) Махмуд Амірі-Могаддам.

Він додав, що його організація зафіксувала подвійну кількість страт у жовтні та листопаді порівняно з серпнем та вереснем.

Нагадаємо, Іран та Росія домовилися про постачання Тегерану винищувачів Су-35 російського виробництва, ударних вертольотів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130.