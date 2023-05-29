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Сутички в Косові: миротворці НАТО зазнали поранень

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сутички в Косові: миротворці НАТО зазнали поранень
У Косові виникли сутичи через невизнання місцевих виборів
фото: EPA

Постраждали приблизно 25 представників патруля НАТО

Під час сутичок на півночі частково визнаного Косова постраждали миротворці НАТО у складі місії KFOR та серби, що протестували під адмінбудівлею через невизнання місцевих виборів. Північноатлантичний альянс рішуче засуджує неспровоковані напади на війська KFOR. Про це йдеться в заяві офіційного представника НАТО.

«Такі атаки абсолютно неприйнятні. Насильство має припинитися негайно. Ми закликаємо всі сторони утримуватися від дій, які ще більше нагнітають напруженість, і вести діалог», – сказано в повідомленні.

У заяві KFOR ідеться про приблизно 25 постраждалих миротвроців НАТО. За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, троє з постраждалих італійців перебувають у важкому стані, але їхньому життю нічого не загрожує. З боку сербів, за інформацією сербського державного мовника РТС, постраждали понад 50 осіб. Із них одна перебуває в критичному стані, ще двоє – у важкому.

Як повідомило агентство Associated Press, етнічні серби у північній частині Косова зіткнулися з військами миротворчих сил KFOR під керівництвом НАТО, коли намагалися захопити офіси одного з муніципалітетів. Минулого тижня мерами там стали албанці, що викликало протести та сутички в регіоні.

Зіткнення сербів із поліцією почалися сьогодні вранці в муніципалітеті Звечан, за 45 км на північ від столиці Пріштіни. У другій половині дня солдати KFOR закликали сербів розчистити дорогу двом машинам косовського спецпідрозділу.

Згодом солдати застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати, щоб захистити косовських офіцерів в автомобілях та розігнати протестувальників. У відповідь серби кидали каміння та інші тверді предмети. Одна машина була спалена.

Нагадаємо, у Косові знову спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією. Президент Сербії Александар Вучич звинуватив прем’єра Косова Альбіна Курті у «дестабілізації ситуації в регіоні» та «діях в односторонньому порядку».

До слова, у п'ятницю 26 травня трьох з чотирьох мерів супроводжували до їхніх офісів поліцейські, яких було закидано камінням. Поліція відповіла сльозогінним газом та водометами, щоб розігнати протестувальників.

У неділю 28 травня офіси мерів все ще охороняли озброєні до зубів поліцейські на броньованих машинах.

У спільній заяві посольств США, Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії, відомих як група Квінт, і офісу ЄС у Приштині застерегли Косово від будь-яких інших заходів для примусового доступу до будівель муніципалітету.

Теги: Косово миротворці протест НАТО Сербія

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