Німеччина зірвала контракт на постачання Україні протимінних броньовиків

За 200 одиниць техніки цього року ЗСУ отримають лише 100, перші з яких надійдуть не раніше червня

Україні за контрактом мають передати 400 протимінних броньовиків, але терміни його виконання зірвано

Федеральний уряд Німеччини оголосив про виготовлення та постачання 400 важких броньованих спеціалізованих транспортних машин з протимінним захистом для ЗСУ. Однак контракт, що мав би бути вже частково виконаним, повністю зірвано за дедлайнами, пише Bild.

Речник Федерального міністерства оборони у відповідь на запит видання пояснив, що транспортні засоби, є броньовиками з ефективним захистом від мін. Їхнє виготовлення покладено на німецьку компанію, що виготовляє цивільну та воєнну спецтехніку – «Flensburger Fahrzeugbau GmbH» (FFG). Контракт укладено на суму в €315 млн і він передбачає поставку броньованих машин вже у 2024 році.

Однак терміни і обіцяні проміжні строки виконання зірвано. «Замість 200 цього року буде поставлено лише 100 «MRAP (FFG)». Початок здачі спецтранспорту перенесено з січня на травень 2024 року. 100 протимінних німецьких машин, обіцяних Пісторіусом у березні, тепер будуть доставлені лише з червня 2024 року», – пише видання.

Зазначається, що ключова проблема полягає в тому, що значна частина деталей авто – це модернізації цивільного авто американської компанії «The Armored Group» (TAG). Представник FFG проінформував про таку кооперацію: «Компоненти автомобіля виготовляються в США та доставляються до Німеччини для остаточного складання транспортних засобів».

Чиновники німецького уряду запевняли, що до проблем з постачанням техніки призводять обмеження на експорт із США. Однак видання, посилаючись на отримані документи, вказує, що насправді причина призупинки проєкту у тому, що виробник не має сертифікатів протимінного захисту транспортних засобів.

«Але вони є обов’язковими для того, щоб гарантувати захист українських військових. До середини квітня не було проведено жодних успішних випробувань для отримання необхідних сертифікатів», – вказує BILD. Видання додає, що обіцяний FFG протимінний захист транспортних засобів ще не має верифікації експертами.

Нагадаємо, Україна почала виробляти аналоги західних бронемашин M113, MaxxPro і Humvee. Українські відповідники назвали «Лис», «Сікач» і «Характерник».

Як повідомлялося, артилерія, бронетехніка і ЗРК Patriot – те, що найбільше потрібно ЗСУ та може змінити хід війни проти країни-агресорки.

До слова, Британські танки Challenger 2, які ЗСУ отримали від Британії, не придатні для реалій російсько-української війни.