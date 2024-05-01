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Сербія йде до ЄС: Вучич послав сигнал Путіну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сербія йде до ЄС: Вучич послав сигнал Путіну
Вучич зазначив, що «поважає» БРІКС, але країна залишиться на «європейському шляху»
фото: b92.net

Сербія не планує долучатися до міжурядової організації БРІКС

Сербія не планує долучатися до міжурядової організації БРІКС, адже Белград прямує до членства в Європейському союзі. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє Novosti.rs.

Таким чином Вучич відповів на нещодавні слова експертки American Enterprise Institute про те, що він нібито «мріє» відмовитися від шляху до ЄС для членства в організації БРІКС.

Президент Сербії спростував такі твердження. Він зазначив, що «поважає» БРІКС, але країна залишиться на «європейському шляху».

«Ми не ввійдемо в ЄС через рік, два чи три. Не для нас, а для них. Усім тим, хто обіцяє, що вступить через рік, два чи три, вони дуже дурні, тому не вірте їм», – сказав Вучич.

БРІКС – це міжурядова організація. До її складу входять:

  • Бразилія,
  • Росія,
  • Індія,
  • Китай,
  • Південна Африка,
  • Єгипет,
  • Ефіопія,
  • Іран
  • Об'єднані Арабські Емірати.

Раніше президент Сербії Александр Вучич попередив, що на його країну насуваються важкі часи. Зокрема, виклики він вбачає в тому, що невдовзі будуть ухвалені рішення щодо прийому Косова до Ради Європи та визнання масового вбивства боснійців в Сребрениці в 1995 році геноцидом.

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Теги: Сербія БРІКС

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