Кулеба підтримав членство Сербії в ЄС

Кулеба зазначив, що проєкт об'єднаної Європи буде повним лише з приєднанням Східної Європи та Західних Балкан

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Белграда зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем, з яким обговорив двосторонні відносини та європейську інтеграцію. Про це він розповів на сторінці в соцмережі X.

Під час зустрічі голова МЗС подякував президенту Сербії за згоду провести українсько-сербський бізнес-форум, а також відновити роботу сербського посольства в Україні вперше з березня 2022 року.

«Ми також обговорили шлях наших країн до Європейського Союзу. Проєкт об'єднаної Європи буде повним лише з приєднанням Східної Європи та Західних Балкан», – додав він, говорячи про майбутнє членство України та Сербії в ЄС.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич зустрівся у Белграді з головою МЗС України Дмитром Кулебою й заявив, що сербське посольство незабаром відновить роботу в Києві.

Як повідомлялося, перша леді України Олена Зеленська та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідали Сербію з офіційним візитом. Зеленська разом із Кулебою оглянули Белград та середньовічну фортецю Калемегдан у супроводі першої леді Сербії Тамари Вучич.

Також Зеленська була присутня на підписанні угоди про співпрацю між університетами Белграда та Києва. Як зауважує видання, візит є сигналом про те, що Сербія відходить від свого традиційного союзника Росії.

До слова, лідери Китаю та Сербії Александар Вучич і Сі Цзіньпін під час візиту останнього до Белграда підписали угоду, де задеклароване прагнення обох країн створити «спільноту зі спільним майбутнім».