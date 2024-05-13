Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кулеба підтримав членство Сербії в ЄС

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Кулеба підтримав членство Сербії в ЄС
Дмитро Кулеба зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем
фото: Дмитро Кулеба/X

Кулеба зазначив, що проєкт об'єднаної Європи буде повним лише з приєднанням Східної Європи та Західних Балкан

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Белграда зустрівся з президентом Сербії Александаром Вучичем, з яким обговорив двосторонні відносини та європейську інтеграцію. Про це він розповів на сторінці в соцмережі X.

Під час зустрічі голова МЗС подякував президенту Сербії за згоду провести українсько-сербський бізнес-форум, а також відновити роботу сербського посольства в Україні вперше з березня 2022 року.

«Ми також обговорили шлях наших країн до Європейського Союзу. Проєкт об'єднаної Європи буде повним лише з приєднанням Східної Європи та Західних Балкан», – додав він, говорячи про майбутнє членство України та Сербії в ЄС.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич зустрівся у Белграді з головою МЗС України Дмитром Кулебою й заявив, що сербське посольство незабаром відновить роботу в Києві. 

Як повідомлялося, перша леді України Олена Зеленська та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідали Сербію з офіційним візитом. Зеленська разом із Кулебою оглянули Белград та середньовічну фортецю Калемегдан у супроводі першої леді Сербії Тамари Вучич.

Також Зеленська була присутня на підписанні угоди про співпрацю між університетами Белграда та Києва. Як зауважує видання, візит є сигналом про те, що Сербія відходить від свого традиційного союзника Росії.

До слова, лідери Китаю та Сербії Александар Вучич і Сі Цзіньпін під час візиту останнього до Белграда підписали угоду, де задеклароване прагнення обох країн створити «спільноту зі спільним майбутнім». 

Читайте також: Сербія йде до ЄС: Вучич послав сигнал Путіну
Теги: Дмитро Кулеба Сербія міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світові лідери відреагували на атаку на Ізраїль
Напад Ірану на Ізраїль: як відреагував світ
14 квiтня, 02:31
Підозрюваним у розстрілі поліцейських загрожує довічне ув'язнення
Поліція затримала підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині
21 квiтня, 15:34
Дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції
Прем’єр Іспанії думає про відставку через позов про корупцію проти дружини
25 квiтня, 04:19
Даріуш Вечорек зазначив, що ситуація з документами для українських студентів «нова, тому її важко коментувати»
Обмеження консульських послуг: Міносвіти Польщі прагне переговорів з Україною щодо студентів
27 квiтня, 01:24
Трамп побачив, що ця опозиція щодо допомоги Україні насправді не популярна в Сполучених Штатах
Чи залишиться Україна без допомоги у разі перемоги Трампа: МЗС Польщі дало неочікувану відповідь
28 квiтня, 17:31
Шеф Пентагону із оборежністю ставиться до загроз з боку США
Очільник Пентагону назвав головний виклик для США
1 травня, 10:13
Людей, яких вважають мігрантами, висаджують з корабля британських прикордонних сил, коли вони прибувають у порт Дувра у Великій Британії
Велика Британія починає затримувати мігрантів, яких збираються депортувати до Руанди
2 травня, 03:59
До цього Іраклій Кобахідзе відмовився від візиту до США для обговорення стратегічного партнерства та допомоги
Прем'єр Грузії звинуватив США у розпалюванні в країні революції
4 травня, 03:44
США ведуть переговори із партнерами по «Великій сімці» щодо виділення $50 млрд Україні
США проводять перемовини із G7 щодо російських активів. Атака на Харків. Головне за ніч
4 травня, 05:51

Політика

ЗМІ розкрили деталі безпекової угоди України та ЄС
ЗМІ розкрили деталі безпекової угоди України та ЄС
Держдеп США відреагував на заміну Шойгу
Держдеп США відреагував на заміну Шойгу
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
Кулеба підтримав членство Сербії в ЄС
Кулеба підтримав членство Сербії в ЄС
Росія готова воювати із Заходом – Лавров
Росія готова воювати із Заходом – Лавров
Посольство Сербії відновить роботу в Києві вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ
Посольство Сербії відновить роботу в Києві вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
213K
Узятий в полон окупант показав інструкцію, яку йому видали командири
12K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
7791
Росія заявила, що навчилася ремонтувати двигуни західних літаків
6817
Чоловіків заохочуватимуть мобілізуватися до війська: депутат розповів подробиці
4718
Людей з футболками «ухилянт» необхідно хапати першими
4529
13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 14:41
Медобладнання від фондів молодіжної ініціативи «Надія» та Дениса Парамонова рятує життя захисників
Сьогодні, 13:00
«Укрпошта» анонсувала нові поштові марки до Дня вишиванки
Сьогодні, 11:08
Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Сьогодні, 04:50
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
Вчора, 20:45

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua