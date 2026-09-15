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Президент зустрівся зі спікером парламенту Японії: про що говорили

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Президент зустрівся зі спікером парламенту Японії: про що говорили
Зеленський обговорив із представником Японії допомогу Україні
скриншот з відео

Однією з ключових тем переговорів стала допомога українській енергетиці напередодні зими

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати представників парламенту Японії Ейсуке Морі, який прибув до Києва у складі японської делегації. Сторони обговорили підтримку України напередодні зими та подальшу оборонну співпрацю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

Зеленський наголосив на важливості візиту японської делегації на тлі постійних російських атак по Україні.

«Це дуже важливий візит саме зараз, у дні постійних і жорстоких російських обстрілів. Те, що японська делегація у Києві попри всі загрози, – це справжній вияв поваги, який ми цінуємо. І ми завжди будемо раді бачити в Україні Прем’єр-міністерку Японії Санае Такаїчі», – заявив президент.

Під час зустрічі сторони окремо зосередилися на енергетичній підтримці України напередодні зимового періоду. Питання набуває особливого значення на тлі російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Також Зеленський та Морі обговорили оборонну співпрацю між країнами. Зокрема, йшлося про участь Японії в програмі PURL.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Україна готується до зими, яка може стати найгіршою з моменту здобуття незалежності у 1991 році. Прем'єр-міністр Сергій Корецький на тлі посилення російських ударів по інфраструктурі одним словом сформулював головне завдання уряду на цей період – «витримати».

Водночас прем'єр наголосив, що цього року країна краще підготовлена до зимових викликів завдяки посиленню фізичного захисту об'єктів та заходам, яких вживає уряд.

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Теги: Володимир Зеленський Японія

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