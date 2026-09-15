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Кремль пригрозив Польщі знищенням у разі прямого конфлікту

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль пригрозив Польщі знищенням у разі прямого конфлікту
Заяви Патрушева пролунали на тлі загострення риторики між Москвою та Варшавою
фото з відкритих джерел

Помічник Путіна Микола Патрушев заявив, що Росія нібито може застосувати весь доступний їй військовий потенціал

Помічник президента Росії Микола Патрушев пригрозив Польщі знищенням у разі прямого військового конфлікту з РФ. За його словами, Росія може застосувати «весь арсенал наявних у неї сил і засобів». Про це Патрушев заявив в інтерв'ю російським ЗМІ, пише «Главком».

Він стверджував, що у разі війни з Польщею польська державність нібито «припинить своє існування за два-три дні». Таким чином Патрушев відреагував на заяви міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про військову перевагу Варшави над Росією.

Раніше Сікорський заявляв, що в разі нападу Росія буде швидко розгромлена, а Польща має перевагу в авіації. Згодом польський міністр уточнив, що говорив про можливий конфлікт між НАТО та Росією.

Патрушев назвав слова Сікорського «абсолютно дилетантськими». Він також заявив, що Росія нібито не використовує весь свій військовий потенціал у війні проти України.

«У разі прямого конфлікту з Польщею Росія застосує весь арсенал наявних у неї сил і засобів», – заявив Патрушев. Він також стверджував, що польська держава нібито не зможе довго протистояти Росії.

Заяви Патрушева пролунали на тлі загострення риторики між Москвою та Варшавою. Польща є членом НАТО, тому прямий напад на країну може розглядатися як атака на союзника Альянсу та запустити механізми колективної оборони.

Росія регулярно використовує погрози та заяви про можливість військового протистояння із країнами НАТО на тлі повномасштабної війни проти України. Москва водночас продовжує заперечувати наміри нападу на країни Альянсу.

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