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Суд видав ордер на арешт президента Південної Кореї

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Суд видав ордер на арешт президента Південної Кореї
Наразі невідомо, коли буде виконаний ордер на арешт Юна Сок Йоля
фото: Reuters

Суд дозволив обшук у місці проживання президента Південної Кореї

Південнокорейський суд схвалив ордер на арешт президента Юна Сок Йоля, який був відсторонений від влади через запровадження воєнного стану на початку грудня. Про це повідомляє Reuters.

Західний окружний суд Сеула 31 грудня затвердив ордер, виданий на запит слідчих, які розслідують введення воєнного стану Юном. Це перший ордер на арешт чинного президента у Південній Кореї.

Генеральний секретар утримався від коментарів щодо аргументації суду, представники суду також не надали пояснень агентству.

На цей час залишається незрозумілим, коли і як буде виконано цей ордер. Служба безпеки президента заявила, що розглядатиме ордер відповідно до законних процедур.

Також суд дозволив обшук у місці проживання президента. Водночас виконуючий обов’язки лідера правлячої Партії народної влади Квон Сон Дон розкритикував ці дії, назвавши їх невідповідними. Раніше поліція вже намагалася провести обшук в офісі президента, проте це було унеможливлено через блокування доступу службою безпеки.

Раніше повідомлялося, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вдруге проігнорував виклик на допит об’єднаної слідчої групи. Його мають допитати щодо оголошення воєнного стану у країні. 

11 грудня Управління антикорупційних розслідувань щодо високопоставлених службовців, поліція та Міністерство оборони Південної Кореї домовилися об'єднати свої зусилля з розслідування подій воєнного стану, в результаті чого з'явилася об'єднана слідча група Південнокорейського закону, що дозволяє кримінальне переслідування чинного глави держави у цих справах.

Як відомо, 3 грудня президент Південної Кореї оголосив надзвичайний воєнний стан проти «антидержавних сил». Президент Юн Сок Йоль звинуватив опозицію країни в контролі над парламентом, симпатіях до Північної Кореї та антидержавною діяльністю. Відразу після рішення президента у країні почалися заворушення.

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Теги: президент арешт орден суд Південна Корея

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