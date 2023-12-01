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Опір Лукашенка зусиллям Кремля поглинути Білорусь слабшає – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Опір Лукашенка зусиллям Кремля поглинути Білорусь слабшає – ISW
Очікується, що Путін і Лукашенко підпишуть інтеграційний пакет у 2024 році
фото з відкритих джерел

Лукашенко заговорив про потребу рятувати Білорусь

Кремль продовжує свою стратегічну повільну спробу поглинути Білорусь через структуру Союзної держави. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 29 листопада мінекономрозвитку Росії та мінекономіки Білорусі погодили новий пакет союзних інтеграційних заходів на 2024-2026 рр., спрямований на активізацію зусиль Кремля щодо поглинання Білорусі через Союзну державу.

Президент Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, підпишуть інтеграційний пакет під час найближчого засідання Вищої державної ради Союзної держави, можливо, у 2024 році, вважають аналітики.

ISW зазначає, що раніше Лукашенко чинив опір зусиллям Кремля щодо подальшої інтеграції Білорусі до Союзної держави. «Але нещодавні події, зокрема смерть фінансиста «Вагнера» Євгена Пригожина і зрив угоди від 24 червня 2023 року між Путіним, Пригожиним і Лукашенком, яка дала «Вагнеру» притулок у Білорусі, ймовірно, погіршили здатність Лукашенка протистояти подальшим зусиллям щодо інтеграції в Союзну державу», – йдеться у звіті американських аналітиків. 

ISW нагадав, що Лукашенко назвав себе гарантом білоруської державності напередодні білоруських парламентських виборів у 2024 році та президентських виборів у 2025 році, заявивши 10 листопада, що молоді білоруські лідери мають прийти на посаду з метою «врятувати країну (Білорусь – ред.)».

До слова, Лукашенко планує здійснити низку поїздок до країн Африки та Близького Сходу.

Теги: путін росія Олександр Лукашенко Білорусь

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