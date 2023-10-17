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Президентка Грузії відреагувала на рішення суду: у відставку не збирається

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Президентка Грузії відреагувала на рішення суду: у відставку не збирається
Саломе Зурабішвілі відмовляється йти у відставку після рішення Конституційного суду
фото: sova.news

Зурабішвілі оголосила про намір бути присутньою у парламенті, коли владна партія буде голосувати за її «імпічмент»

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовляється йти у відставку після рішення Конституційного суду, який установив, що вона порушила Конституцію країни, здійснивши візити до Європи. Про це вона розповіла для «Ехо Кавказу».

«Я нікуди не йду, у відставку не піду», – заявила Саломе Зурабішвілі.

Лідер владної партії «Грузинська мрія» Іраклій Кохабідзе заявив у понеділок, що президентка має сама піти у відставку після рішення Конституційного суду.

«Сьогодні європейське майбутнє і демократія були вбиті одним пострілом. Країна, де немає балансу між гілками влади, не може вважатися демократичною. Нехай самі думають, яка Саломе Зурабішвілі була для них кращою. Мене це не цікавить. Мене цікавить, де я більше корисна цій країні. Як вільний політик або як президент, який продовжить свій мандат», – відреагувала Зурабішвілі. 

Окрім цього, вона оголосила про намір бути присутньою у парламенті, коли владна партія буде проводити голосування за її «імпічмент».

«Я піду до парламенту. Мені не знадобиться хтось, щоб мене підтримувати. Вийду, якщо мені дадуть слово, а якщо ні, то все одно вийду і скажу все, що треба сказати», – сказала Зурабішвілі.

Нагадаємо, Конституційний суд Грузії оголосив висновок за поданням про імпічмент президентки Грузії Саломе Зурабішвілі. Він ухвалив, що та порушила Конституцію країни. 

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд Грузії прийняв до розгляду конституційне подання правлячої партії «Грузинська мрія» на імпічмент президентки Саломі Зурабішвілі. Заяву підписали 80 депутатів парламенту.

Раніше лідер керівної партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що проти президентки Саломе Зурабішвілі розпочинають процедуру імпічменту. Причиною такого рішення Кобахідзе назвав офіційні зустрічі президентки за кордоном, попри те, що «уряд Грузії не давав їй на це права». Він послався на конституцію країни, заявивши, що імпічмент – «єдина законна відповідь на її порушення». 

До слова, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав оголосити імпічмент президентці Грузії Саломе Зурабішвілі.

Теги: Конституційний суд партії імпічмент президент демократія Саломе Зурабішвілі

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