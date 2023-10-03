Саакашвілі закликав до імпічменту президентки Грузії

Саакашвілі звинувачує Зурабішвілі у тому, що вона повністю втратила владу в Грузії

Експрезидент Грузії заявив, що Зурабішвілі поки що «не зробила нічого, що суперечить планам Іванішвілі»

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав оголосити імпічмент президентці Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це він написав у Facebook.

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Саакашвілі звинувачує Зурабішвілі у тому, що вона повністю втратила владу в Грузії та відвертає увагу від диктатури олігарха Бідзіна Іванішвілі, який фактично керує Грузією.

«Я загалом проти імпічменту президента, бо він дискредитує інститут президента, але те, що зараз відбувається, як я казав раніше, це гра Іванішвілі і намагання відвернути увагу від диктатури олігарха, бо ми вже не говоримо про Парцхаладзе, корупцію, інфраструктурні та економічні проблеми», – написав Саакашвілі.

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Експрезидент Грузії заявив, що Зурабішвілі поки що «не зробила нічого, що суперечить планам Іванішвілі».

Зазначимо, нещодавно президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася позбавляти громадянства колишнього генпрокурора країни Отара Парцхаладзе, який потрапив під американські санкції за звинуваченням у зв'язках із ФСБ РФ.

Раніше стало відомо, що 3 жовтня Конституційний суд Грузії розгляне позов про імпічмент Зурабішвілі. До цього вона повідомляла, що продовжить здійснювати візити до Європи, попри заборону уряду та запуск процедури імпічменту.

Нагадаємо, заяву на імпічмент президентки Грузії Саломе Зурабішвілі підписали 80 депутатів парламентської більшості, повідомили у правлячій «Грузинській мрії» 11 вересня.

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У конституційному поданні зазначено, що Зурабішвілі порушила підпункт «а» пункту 1 статті 52 Конституції Грузії, в якому йдеться про те, що президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах за згодою уряду.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не збирається йти у відставку попри спроби керівної партії «Грузинська мрія» розпочати процедуру імпічменту. Вона наголосила, що несе відповідальність лише перед грузинським народом.

Раніше лідер керівної партії Грузії «Грузинська мрія» Іраклій Кобахідзе заявив, що проти президентки Саломе Зурабішвілі розпочинають процедуру імпічменту. Причиною такого рішення Кобахідзе назвав офіційні зустрічі президентки за кордоном, попри те, що «уряд Грузії не давав їй на це права». Він послався на конституцію країни, заявивши, що імпічмент – «єдина законна відповідь на її порушення».