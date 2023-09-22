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Зеленський повідомив, що ЗСУ деокупують Бахмут і ще два міста

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський повідомив, що ЗСУ деокупують Бахмут і ще два міста
фото: cnn.com

Володимир Зеленський: «Я не скажу, які саме міста, вибачте»   

Президент Володимир Зеленський пообіцяв звільнити від російських окупантів місто Бахмут на Донеччині та два інших ключових українських міста. Про це він заявив під час дискусії з американськими редакторами у Вашингтоні, повідомляє CNN.

«Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста», – сказав глава держави.

При цьому Зеленський відмовився назвати міста, які захисники мають намір звільнити. «Я не скажу, які саме міста, вибачте. І тому у нас є план. Дуже, дуже комплексний план», – зазначив президент України.

Нагадаємо, у межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом. 

Триває 576-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. 

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Теги: Володимир Зеленський Україна окуповані території президент місто Бахмут деокупація США

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