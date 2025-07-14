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Найстаріший президент світу знову балотуватиметься на вибори

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Найстаріший президент світу знову балотуватиметься на вибори
Поль Бія керує країною упродовж 43 років
фото: Reuters

92-річний політик повідомив, що знову хоче стати президентом Камеруну

92-річний президент Камеруну Поль Бія заявив, що знову балотуватиметься на вибори очільника країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TRT Global.

Бія 43 роки керує Камеруном упродовж восьми термінів. На своїй сторінці в Х він написав, що планує знову балотуватися на посаду президента та наголосив, що його «рішучість служити» відповідає усім викликам. «Разом ми можемо подолати будь-які виклики. Найкраще ще попереду», – написав він.

Як пише TRT, бажання чинного лідера країни вчергове балотуватися у президенти з огляду на його вік, стан здоров'я президента та його здатність керувати країною стали предметом дискусій. Утім, кандидатуру Бії активно підтримують члени керівної партії – Камерунського народно-демократичного руху.

Зараз Камерун стикається із різними проблемами, зокрема високим безробіттям серед молоді, зростанням цін, низькою якістю державних послуг, а також сутичками із сепаратистами в англомовних регіонах країни. Вибори президента відбудуться 12 жовтня 2025 року.

Нагадаємо, Російська Федерація формує лояльну до кремля африканську еліту. Держава-агресор нарощує свою присутність на африканському континенті, використовуючи освітні й молодіжні програми як інструмент довгострокового впливу.

Раніше повідомлялося, що Мальта та Африка пропонували свої майданчики для переговорів щодо завершення війни в Україні.

До слова, Китай погодився ввести нульове мито на 100% товарів, що імпортуються з 53 африканських країн, які мають дипломатичні відносини з Пекіном.

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Теги: Африка вибори

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