Путін зідзвонився з новим лідером Сирії та запропонував «допомогу»

Путін: РФ готова сприяти «покращенню соціально-економічної обстановки» у Сирії, зокрема надавати гуманітарну допомогу

Російський диктатор Володимир Путін поговорив телефоном з перехідним президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа, який очолив повстанців під час повалення режиму Башара аль-Асада. Про це оголосили у Кремлі.

«Телефонна розмова лідерів мала конструктивний, діловий та змістовний характер», – заявили там.

Путін висловив «принципову позицію» Росії щодо підтримки єдності, суверенітету та територіальної цілісності Сирії, заявили у Кремлі. Він також заявив, що РФ готова сприяти «покращенню соціально-економічної обстановки» у Сирії, зокрема надавати гуманітарну допомогу.

У Кремлі зауважили, що Путін побажав успіхів новому сирійському лідеру та підкреслив, що росіян і сирійців «історично пов'язують відносини дружби та взаємовигідного співробітництва».

Москва каже, що там лідери обговорили «низку актуальних питань» щодо взаємодії в торгівельно-економічній, освітній та інших галузях. Дві країни домовилися продовжити спілкування щодо подальшого розвитку двостороннього співробітництва.

Як відомо, фактичного лідера Сирії Ахмеда аль-Шараа 29 січня оголосили президентом на час перехідного періоду, чинний парламент країни розпустили. Про це інформує Reuters.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили на нараді військових командирів, які брали участь у наступі разом з угрупуванням «Хайят Тахрір аш-Шам», яку очолює аль-Шараа.

Раніше Росія провела переговори із новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, на яких від неї вимагали видачу колишнього президента Башара Асада, а також компенсацію збитків.

Також очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною, тому не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Про це він сказав в інтервʼю ВВС. Сирійський лідер закликав скасувати санкції щодо Сирії, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.