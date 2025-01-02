Сирія скасовує тотальний контроль над ЗМІ

Люди позують для фотографій з повітряними кулями біля ринку Аль-Хамідія напередодні Нового року в Дамаску, Сирія, у вівторок, 31 грудня 2024 рік

Міністр інформації Сирії вже зустрівся з журналістами, щоб обговорити подальшу роботу та перехід на нові стандарти роботи

Перехідний уряд у Сирії вводить нові стандарти роботи ЗМІ й обіцяє в країні свободу слова та висловлення поглядів, вільну пресу після десятиліть тотального контролю за часів режиму Асада. Про це в інтерв'ю AFP сказав міністр інформації Сирії в перехідному уряді країни Мохамед аль-Омар, повідомляє Hurriyet Daily News.

«Ми працюємо над консолідацією свободи преси та вираження поглядів, які були суворо обмежені в районах, контрольованих колишнім урядом Башара Асада», – сказав Мохамед аль-Омар.

Зазначається, що правляча в Сирії партія Баас і сімейна династія Асадів суттєво обмежили всі аспекти повсякденного життя, включаючи свободу преси та вираження поглядів, а засоби масової інформації були інструментом влади.

«Було серйозне обмеження свободи преси та вираження думок під час режиму, який практикував цензуру. У майбутньому ми працюємо над реконструкцією медіаландшафту, який є вільним, об’єктивним і професійним… Ми не хочемо продовжувати так само, тобто мати офіційні ЗМІ, мета яких – відшліфувати імідж правлячої влади», – наголосив аль-Омар.

Міністр вже зустрівся з десятками сирійських журналістів, щоб обговорити подальшу роботу та перехід на нові стандарти роботи.

Нагадаємо, режим Башара Асада впав протягом десяти днів. Сам диктатор був змушений тікати на Росію, де отримав притулок від Путіна. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Раніше нова адміністрація Сирії оголосила про призначення Майсаа Сабрін на посаду керівниці Центрального банку. Вона стала першою жінкою, яка обійняла цю посаду за всю історію установи. Призначення Сабрін відбулося на тлі закликів до більшого залучення жінок до складу нового уряду Сирії. Раніше першою жінкою на офіційній посаді в новій адміністрації стала Аїша аль-Дібас, призначена керівницею Управління у справах жінок.

До слова, понад 25 тис. громадян Сирії повернулися додому з Туреччини після повалення режиму Башара Асада повстанцями ісламістського угрупування «Хаят Тахрір аш-Шам».