Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сирія скасовує тотальний контроль над ЗМІ

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сирія скасовує тотальний контроль над ЗМІ
Люди позують для фотографій з повітряними кулями біля ринку Аль-Хамідія напередодні Нового року в Дамаску, Сирія, у вівторок, 31 грудня 2024 рік
фото: Hurriyet Daily News

Міністр  інформації Сирії вже зустрівся з журналістами, щоб обговорити подальшу роботу та перехід на нові стандарти роботи

Перехідний уряд у Сирії вводить нові стандарти роботи ЗМІ й обіцяє в країні свободу слова та висловлення поглядів, вільну пресу після десятиліть тотального контролю за часів режиму Асада. Про це в інтерв'ю AFP сказав міністр інформації Сирії в перехідному уряді країни Мохамед аль-Омар, повідомляє Hurriyet Daily News.

«Ми працюємо над консолідацією свободи преси та вираження поглядів, які були суворо обмежені в районах, контрольованих колишнім урядом Башара Асада», – сказав Мохамед аль-Омар.

Зазначається, що правляча в Сирії партія Баас і сімейна династія Асадів суттєво обмежили всі аспекти повсякденного життя, включаючи свободу преси та вираження поглядів, а засоби масової інформації були інструментом влади.

«Було серйозне обмеження свободи преси та вираження думок під час режиму, який практикував цензуру. У майбутньому ми працюємо над реконструкцією медіаландшафту, який є вільним, об’єктивним і професійним… Ми не хочемо продовжувати так само, тобто мати офіційні ЗМІ, мета яких – відшліфувати імідж правлячої влади», – наголосив аль-Омар.

Міністр вже зустрівся з десятками сирійських журналістів, щоб обговорити подальшу роботу та перехід на нові стандарти роботи.

Нагадаємо, режим Башара Асада впав протягом десяти днів. Сам диктатор був змушений тікати на Росію, де отримав притулок від Путіна. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

Раніше нова адміністрація Сирії оголосила про призначення Майсаа Сабрін на посаду керівниці Центрального банку. Вона стала першою жінкою, яка обійняла цю посаду за всю історію установи. Призначення Сабрін відбулося на тлі закликів до більшого залучення жінок до складу нового уряду Сирії. Раніше першою жінкою на офіційній посаді в новій адміністрації стала Аїша аль-Дібас, призначена керівницею Управління у справах жінок.

До слова, понад 25 тис. громадян Сирії повернулися додому з Туреччини після повалення режиму Башара Асада повстанцями ісламістського угрупування «Хаят Тахрір аш-Шам».

Читайте також:

Теги: Сирія міністр Башар Асад обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Сирія скасовує тотальний контроль над ЗМІ
Сирія скасовує тотальний контроль над ЗМІ
Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: стали відомі факти про водія
Вибух Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі: стали відомі факти про водія
У Польщі з нового року з’явилися сім нових міст
У Польщі з нового року з’явилися сім нових міст
У Швейцарії вступила на посаду нова президентка
У Швейцарії вступила на посаду нова президентка
Фінляндія розпочала річне головування в ОБСЄ
Фінляндія розпочала річне головування в ОБСЄ
Сирський приїхав на Курщину (фото)
Сирський приїхав на Курщину (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
136K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 січня: ситуація на фронті
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 січня 2025
19K
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15K
Росіяни заявили про втрату над Чорним морем двох вертольотів Мі-8 з екіпажами
8588
Ірина Білик представила україномовну версію романтичного хіта, присвяченого Дікусару
5964
Нові правила ввезення авто, закон про автоцивілку. Які зміни очікують на водіїв у 2025 році

Новини

2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
31 грудня, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua