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Дрони атакували нафтопереробний завод в Твері (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Дрони атакували нафтопереробний завод в Твері (відео)
Твер знаходиться за 750 км від території України
супутниковий знімок

Місцеві мешканці найближчого до НПЗ селища у Твері скаржаться у соцмережах на вибиті вікна після вибухів

Невідомі дрони вночі атакували нафтопереробний завод в російській Твері. Місто знаходиться за 750 км від території України. Відповідні відео вже з’явилися в соцмережах.

Місцева влада, як завжди, повідомляє, що всі дрони нібито збили.

Проте, місцеві мешканці найближчого до НПЗ селища Елеватор скаржаться у соцмережах на вибиті вікна після вибухів.

У міноборони РФ загалом заявили про перехоплення 32 українських безпілотників. Зокрема, 15 з них було перехоплено над Воронезькою областю, 11 – над Білгородською областю, чотири – над Курською областю, а ще по одному безпілотнику було збито над Орловською та Тверською областями.

Нагадаємо, триває 1069-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: ЗСУ війна росія окупанти дрон нафтопродукти

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