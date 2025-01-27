Дрони атакували нафтопереробний завод в Твері (відео)

Твер знаходиться за 750 км від території України

Місцеві мешканці найближчого до НПЗ селища у Твері скаржаться у соцмережах на вибиті вікна після вибухів

Невідомі дрони вночі атакували нафтопереробний завод в російській Твері. Місто знаходиться за 750 км від території України. Відповідні відео вже з’явилися в соцмережах.

Місцева влада, як завжди, повідомляє, що всі дрони нібито збили.

Проте, місцеві мешканці найближчого до НПЗ селища Елеватор скаржаться у соцмережах на вибиті вікна після вибухів.

💥Безпілотники атакували НПЗ в Твері pic.twitter.com/3BTL7MFo8f — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 27, 2025

У міноборони РФ загалом заявили про перехоплення 32 українських безпілотників. Зокрема, 15 з них було перехоплено над Воронезькою областю, 11 – над Білгородською областю, чотири – над Курською областю, а ще по одному безпілотнику було збито над Орловською та Тверською областями.

Нагадаємо, триває 1069-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.