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«Україна може стати Афганістаном Євросоюзу». Орбан зробив чергову скандальну заяву

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Україна може стати Афганістаном Євросоюзу». Орбан зробив чергову скандальну заяву
Угорський політик вважає, що «жодної зброї не вистачило б» Заходу для перемоги України
фото: www.nzz.ch

Премʼєр заявив, що політика ЄС щодо підтримки України – «велика помилка»

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре закликав до мирних переговорів щодо російсько-української війни, інакше Україна може стати «Афганістаном Європейського Союзу». Про це він сказав в інтерв’ю швейцарській газеті Neue Zürcher Zeitung.

«Європейці вважають моральним не вести переговори. Це абсурд! Ось що треба робити на війні! Інакше воно продовжуватиметься до знищення, і Україна стане Афганістаном Європейського Союзу», – заявив Орбан.

Премʼєр заявив, що політика ЄС щодо підтримки України – «велика помилка». Натомість у лютому 2022 року треба було «негайно ізолювати конфлікт», змусити припинити вогонь і почати переговори, вважає Орбан. 

«З самого початку було зрозуміло, що українська перемога неможлива, якщо ми не почнемо повномасштабну війну. Це не був варіант. Сьогодні ми можемо допомогти Україні лише припиненням вогню та миром», – заявив він. 

Угорський політик також вважає, що «жодної зброї не вистачило б» Заходу для перемоги України. 

«Захід може виграти цю війну, лише якщо надішле своїх солдатів в Україну. І ми це виключили. В українців просто не вистачає солдатів. Ось чому нам зараз потрібен Трамп», – переконай Орбан.

На думку премʼєра, президент США має сісти за стіл переговорів з Росією та Україною і сказати їм припинити вогонь. Він додав: «Це єдиний шлях. Слабкі лідери викликають війни, сильні створюють мир».

На питання, чому він вважає, що після заморозки війни Росія задовольнялася б тим, що захопила, премʼєр наголосив, мовляв, «ніхто не знає, що відбувається в голові Путіна, тож немає сенсу міркувати про це». Натомість зараз потрібна дипломатія, підсумував він.

Нагадаємо, Угорщина втратила право на допомогу Європейського Союзу у розмірі близько одного мільярда євро через порушення у сфері верховенства права, підтвердила агентству dpa у середу, 1 січня, речниця Європейської комісії, повідомляє DW.

До кінця 2024 року Угорщина мала провести реформи, спрямовані на дотримання стандартів ЄС, зокрема змінити закони щодо запобігання конфлікту інтересів і боротьби з корупцією. Утім, оскільки вона цього не зробила, тепер країна остаточно втрачає право на зазначену допомогу.

На початку грудня 2024 року Віктор Орбан погрожував накласти вето на наступний семирічний бюджет ЄС, якщо Брюссель не розблокує заморожені кошти для його країни.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає російського диктатора Володимира Путіна чесним партнером. За його словами, Будапештзацікавлений у розвитку відносин із Москвою. 

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Теги: росія дипломатія міністр бюджет Угорщина політика Брюссель Віктор Орбан Україна президент перемога переговори конфлікт

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