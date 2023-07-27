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Путін помстився Гаазі за ордер на арешт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін помстився Гаазі за ордер на арешт
фото з відкритих джерел

Росія оголосила у розшук суддю Томоко Акане за статтею кримінального кодексу

Міністерство внутрішніх справ країни-агресорки оголосило у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Томоко Акане, який видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна та російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової через викрадення дітей з України. Про це пишуть росЗМІ.

Як зазначається, МВС Росії оголосило у розшук суддю МКС Томоко Акане за статтею кримінального кодексу, але за якою саме, не уточнюється.

Суддя Томоко Акане, яка видала ордер на «арешт» Путіна
Суддя Томоко Акане, яка видала ордер на «арешт» Путіна

Раніше повідомлялося, що через ордер на арешт російського президента Володимира Путіна слідчий комітет РФ заочно висунув звинувачення прокурору Каріму Хану та судді Розаріо Сальваторе Міжнародного кримінального суду. Їх звинувачено за кількома статтями КК РФ, зокрема у «приготуванні до нападу на представника іноземної держави».«Наразі слідством зібрано достатні докази, на підставі яких винесено постанови про заочне пред'явлення звинувачення прокурору Міжнародного кримінального суду Хану Каріму Асаду Ахмаду та судді Міжнародного кримінального суду Розаріо Сальваторе Айталі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

 

Теги: путін арешт прокурор слідство викрадення розшук

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