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ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Іран відповість Ізраїлю на атаку проти консульства в Сирії так, щоб уникнути серйозної ескалації
фото з відкритих джерел

З кінця лютого Європейський Союз обговорює пропозицію створення окремого режиму санкцій проти Росії

Норвегія може передати Україні 22 винищувачі F-16. Євросоюз готує окремий режим санкцій для Росії. Іран відповість Ізраїлю на атаку проти консульства в Сирії так, щоб уникнути серйозної ескалації. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 12 квітня, щоб ви були в курсі подій. 

Євросоюз готує окремий режим санкцій для Росії

З кінця лютого Європейський Союз обговорює пропозицію створення окремого режиму санкцій проти Росії, який зосередиться на покаранні відповідальних за погіршення становища всередині країни. Про це пише DW.

 «Критерії для занесення до списку мають охоплювати погіршення ситуації з правами людини, політизовану судову систему та репресії проти громадянського суспільства, включно з діями, якi підривають демократію і верховенство закону», – йдеться в документі. 

Наприклад, пропонується запроваджувати санкції проти представників «репресивного державного апарату Росії, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих судових рішень щодо представників громадянського суспільства і демократичної опозиції та їхнього подальшого затримання (це можуть бути прокурори, суди, пенітенціарні установи)».

Пропозицію, за даними DW, передали до зовнішньополітичної служби Європейського Союзу 28 лютого. Очікується, що рішення буде ухвалене до виборів Європарламенту, які відбудуться 6-9 червня.

Норвегія може передати Україні 22 винищувачі F-16 

Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16 у межах коаліції винищувачів. США надали на це дозвіл. Про це пише норвезьке видання Nettavisen з посиланням на власні джерела.

При цьому ці 22 літаки не обов'язково мають бути справними – частина з них буде придатна для польотів, а інша – для розбору на запчастини.

У виданні зазначають, що власне придатними для польоту можуть бути 12 норвезьких F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International. Відповідний контракт підписали в грудні 2021 року. Однак, схоже, угода про продаж була не завершена, і тепер ці літаки можуть відправити в Україну.

Точна дата передачі цієї техніки Києву невідома. Видання припускає, що цього не станеться до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року.

Іран обіцяє атакувати Ізраїль «контрольовано»

Відповідь Ірану на ймовірний напад Ізраїлю на його посольство в Сирії буде «контрольованим». Про це пише The Times of Israel з посиланням на іранські джерела.

Іран дав зрозуміти Вашингтону, що відповість Ізраїлю на атаку проти консульства в Сирії таким чином, щоб уникнути серйозної ескалації, і не буде діяти поспішно, повідомляють іранські джерела.

За інформацією джерел видання, послання Вашингтону від Ірану передав міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахіан під час візиту до арабської держави Оман – країни, яка часто виступає посередником між Іраном та США, повідомляють джерела.

Ексглава розвідки адміністрації Трампа виступає за збільшення допомоги Україні

Колишній директор національної розвідки в адміністрації Трампа Ден Коутс виступив за те, щоб США схвалили надання більшої допомоги Україні, заявивши, що зараз не час для політичних ігор.

Намагання України захистити себе від російського вторгнення Коутс вважає найдешевшим варіантом зменшити військову присутність Кремля і забезпечити безпеку для США та їхніх союзників.

«У доларовому еквіваленті допомога Україні в цій обороні є, безумовно, найдешевшим способом послабити російську армію і перешкодити російській агресії, тим самим захистивши нас самих і наших союзників», – йдеться в колонці.

За словами Коутса, якщо президент Росії Володимир Путін досягне успіху, занепокоєння в Європі зросте, а разом з ним – і витрати на оборону в регіоні. Наслідки ненадання допомоги Україні стануть очевидними не лише для НАТО, але й для США та їхніх союзників.

«Справа не у грошах. Йдеться про американську непохитність, яка зараз під питанням через чергову партійну боротьбу. Україна і десятки мільйонів людей, які там проживають, стали пішаками для політичного маневрування у Вашингтоні», – написав Коутс.

Президентка Молдови закликала Нідерланди передати системи ППО Україні

Президентка Молдови Мая Санду зустрілася з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, з якою обговорила потребу України у додаткових системах протиповітряної оборони. 

«У зв’язку з тим, що найбільша електростанція Київської області була зруйнована російською ракетою минулої ночі, я наголосила на нагальній потребі в більшій кількості систем протиповітряної оборони для України», – повідомила Санду.

Кайса Оллонгрен у відповідь зауважила, що війна в Україні призвела до посилення занепокоєння щодо безпеки, тому Нідерланди та Молдова посилюють свою співпрацю.

Теги: системи ППО Європейський союз президент напад путін війна санкції міністр

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