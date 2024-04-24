РФ свідомо завдає ударів по житлових районах в Україні, – Amnesty International

Також в АІ констатували, що російські військові обстрілювали енергетичну інфраструктуру та об'єкти, що забезпечують експорт зерна

Amnesty International у щорічній доповіді наголосила на кричущих порушеннях правил ведення війни в Україні та на Близькому Сході. У доповіді дається оцінка ситуації у 155 країнах та територіях.

Генеральний секретар АІ Агнес Калламар наголосила на «безпрецедентному» рівні порушення міжнародного порядку, який спостерігала організація минулого року. Під критику правозахисників потрапили, зокрема, США, Росія і Китай. «Ми маємо тут три дуже великі країни, багато в чому наддержави, які засідають у Раді Безпеки, які виснажили її потенціал і виснажили міжнародне право, позбавивши його здатності захищати людей», – заявила Калламар, яку цитує АР.

Зокрема, AI зафіксувала, що російські військові під час повномасштабного вторгнення в Україну завдавали «невибіркових ударів по густонаселених житлових районах, що призводило до смертей і травм серед цивільного населення та руйнування інфраструктури». «У деяких випадках офіційні російські коментарі стосовно ударів вказували на те, що вони, скоріш за все, завдавалися свідомо», – йдеться у звіті.

В АІ констатували, що російські військові обстрілювали енергетичну інфраструктуру та об'єкти, що забезпечують експорт зерна.

Правозахисники наголошують на тортурах та інших видах жорстокого поводження з українськими військовополоненими з боку РФ. «Росія постійно відмовляла гуманітарним організаціям у доступі до українських військовополонених на окупованих нею територіях України», – зазначається у звіті.

У звіті наголошується, що в Україні міжнародні моніторингові групи мали доступ до місць перебування російських військовополонених, могли проводити з ними конфіденційні інтерв’ю.

Також підкреслюється посилення наступу на права й свободи на окупованих Росією територіях, зокрема в Криму. Відзначається, що окупаційна влада змушувала місцеве населення отримувати російські паспорти, щоб мати доступ до різних послуг, а освіта можлива виключно російською мовою.

У доповіді також критикується «неспроможність США засудити порушення прав людини» у Газі, використання права вето для блокування резолюції в Раді Безпеки ООН про припинення вогню в Газі, вказується на озброєння Китаєм військових сил у М'янмі і погане ставлення Пекіна до уйгурської меншини.

Також у доповіді Amnesty International звернули увагу на порушеннях прав жінок та гендерної рівності, зокрема, згадуються жорстоке придушення жіночих протестів в Ірані, декрети Талібану, «спрямовані на те, щоб прибрати жінок із суспільного життя» в Афганістані, законодавчі обмеження на аборти в США та Польщі.

Читайте також: Що то за організація така, Amnesty International

Правозахисна організація також попередила про загрозу, яку може становити розвиток нових технологій, якщо їх не контролювати. У цьому зв'язку наголошується, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може бути використаний для розпалювання конфліктів, зазіхань на права і свободи.

«Міжнародна амністія» (англ. Amnesty International, також відома як Amnesty, AI) — неурядова організація, заснована 1961 року в Британії, що має на меті досліджувати та запобігти грубим порушенням прав людини, а також допомагати тим, чиї права було порушено.

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International оприлюднила звіт, у якому заявила про «порушення правил війни» українською армією. Організація заявила, що ЗСУ нібито розміщуються в деяких цивільних об’єктах, зокрема навчальних закладах і медичних установах.

В Офісі президента відреагували на цей звіт, наголосивши, що Україна чітко дотримується всіх законів ведення війни та міжнародного гуманітарного права, а абсолютним пріоритетом для ЗСУ є збереження життя і здоров’я кожного українця. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба своєю чергою заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою. Міністр вважає дії Amnesty International «створенням фальшивого балансу між злочинцем і жертвою».

Міністр оборони Олексій Резніков також прокоментував звіт міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Він наголосив, що будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це «свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет». Резніков нагадав, що єдина причина, чому сотні тисяч наших громадян живі і мають домівки, хоча могли їх втратити, – це заслуга Сил Оборони України.

Президент України Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву.

Зауважимо, що через скандальний звіт Директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук заявила, що йде зі своєї посади. Військові експерти заявили, що звіт Amnesty International, підготовлений аналітиками, які слабко розуміються на реальних військових конфліктах.

Звіт Amnesty International, у якому йшлося про те, що Україна нібито наражає на небезпеку життя людей, є путінською пропагандою. Відповідну заяву зробило британське видання The Times.

У виданні вважають, що Amnesty International рішуче взялася знищити довіру до себе, слугуючи рупором для російської пропаганди.

Співзасновник шведського відділення Amnesty International Пер Вестберг подав у відставку через звіт првозахисної організації щодо України. Про це повідомляє Expressen.

«Я був членом (Amnesty International – ред.) упродовж більш як 60 років. З важким серцем через заяви Amnesty щодо війни в Україні я припиняю довгу та плідну співпрацю», – сказав Вестберг журналістам.

За його словами, від свого заснування Amnesty International працювала задля звільнення політичних в’язнів у всьому світі, поступово розширивши свій мандат і вплив.