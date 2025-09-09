Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін розпочав новий етап війни після візиту до Китаю – The Times

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Путін розпочав новий етап війни після візиту до Китаю – The Times
Путін більше не вдає зацікавленість у мирних переговорах
фото з відкритих джерел

Після повернення з Пекіна самовпевненість Путіна помітно зросла

Британське видання The Times припускає, що російський диктатор Володимир Путін, повернувшись із Китаю, де зустрівся із Сі Цзіньпіном, розпочинає новий етап війни проти України. На це може вказувати нещодавня повітряна атака на Київ, яка стала однією з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення, передєа «Главком».

Видання нагадує, що під час однієї з останніх атак було уражено урядову будівлю в Києві, що стало першим таким випадком за понад три роки повномасштабної війни. Прихильники «жорсткої лінії» в Росії давно закликали атакувати «центри прийняття рішень» в Україні, про що говорив і сам Путін. Цей інцидент можна вважати символом нового етапу війни.

The Times зазначає, що після повернення з Пекіна, де Путін заявив про «безпрецедентно високий рівень» відносин із Китаєм, його самовпевненість помітно зросла.

У Пекіні Путін, Сі Цзіньпін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом спостерігали за військовим парадом. Це був перший випадок, коли лідери цих трьох країн зібралися разом з часів Холодної війни. Аналітики вважають невипадковим, що Путін сидів праворуч від Сі Цзіньпіна, що може символізувати його статус.

Видання підкреслює, що, хоча Китай не надсилав війська, він надає Росії дипломатичну підтримку та не долучився до західних санкцій. Нещодавно було також досягнуто попередньої домовленості про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». Відповідаючи на запитання про майбутнє глобальне домінування Сходу чи Заходу, Путін заявив, що світ стане «багатополярним», що, на думку The Times, є давньою метою Кремля. Видання зазначає, що, на відміну від перших місяців президентства Трампа, Москва більше не вдає зацікавленість у мирних переговорах.

До слова, президент Росії Володимир Путін ставить на довготривалу війну, розраховуючи, що українські сили виснажаться швидше, ніж обвалиться російська економіка. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, пише «Главком».

Американське видання аналізує поточну динаміку на фронті та оцінює стратегію Путіна як гру на виснаження, в якій він вірить, що зможе втриматися довше за Україну – як у військовому, так і в економічному вимірах.

«Путін вважає, що Україна не витримає довгострокового тиску. Він бачить економіку Росії достатньо стійкою, щоб пережити війну, навіть під санкціями», – йдеться в матеріалі.

Теги: війна Китай путін Москва Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні у світі є лише одна армія, яка готова і морально, і фактично протистояти Росії – це Збройні Сили України
Хто реально може гарантувати безпеку України
22 серпня, 20:42
Затягувати мирні переговори можна скільки завгодно
Чому перспективи діалогу з Путіним примарні
22 серпня, 18:18
Чи маємо «програму на завтра»?
Чи маємо «програму на завтра»?
27 серпня, 11:03
Трамп анонсував зустріч Путіна та Зеленського
Трамп анонсував зустріч Путіна та Зеленського
11 серпня, 20:11
За протоколом двосторонніх зустрічей найвищого рівня, будь-які привілеї, надані одному лідеру, мають забезпечуватися й іншому
Секретна служба США зіткнулася з труднощами під час підготовки зустрічі Трампа та Путіна
15 серпня, 02:47
Зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться 15 серпня приблизно 0 22:30
«Нової «Ялти» не буде». Експосол в США та Росії пояснив, чому Трамп і Путін не зможуть «поділити» Україну
15 серпня, 19:15
Генерал Алексус Гринкевич розповів, якій урок виніс через війну в Україні
Американський генерал радить державам НАТО вчитися в України
18 серпня, 16:05
Зеленський та Трамп прокоментували, чи можливі вибори в Україні
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
18 серпня, 21:37
Попри дію конвенції РФ на постійній основі катує та знущається з українських полонених
Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції проти катувань
Вчора, 10:36

Політика

WSJ: Китай, Росія та КНДР – не союзники, але зближуються
WSJ: Китай, Росія та КНДР – не союзники, але зближуються
Путін розпочав новий етап війни після візиту до Китаю – The Times
Путін розпочав новий етап війни після візиту до Китаю – The Times
Імперіалістичні плани Путіна не обмежаться Україною – Мерц
Імперіалістичні плани Путіна не обмежаться Україною – Мерц
Уряд Франції відправлено у відставку
Уряд Франції відправлено у відставку
Олена Зеленська зустрінеться з Меланією Трамп у Нью-Йорку
Олена Зеленська зустрінеться з Меланією Трамп у Нью-Йорку
Туреччина на порозі політичної кризи. Соцмережі не працюють, протести на вулицях
Туреччина на порозі політичної кризи. Соцмережі не працюють, протести на вулицях

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 вересня 2025
9771
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
7744
У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри
3937
Негода у Києві: Укргідрометцентр попередив про небезпеку
3156
Фінальна битва за Донбас. Путін йде ва-банк

Новини

Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua