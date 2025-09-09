Путін розпочав новий етап війни після візиту до Китаю – The Times

Після повернення з Пекіна самовпевненість Путіна помітно зросла

Британське видання The Times припускає, що російський диктатор Володимир Путін, повернувшись із Китаю, де зустрівся із Сі Цзіньпіном, розпочинає новий етап війни проти України. На це може вказувати нещодавня повітряна атака на Київ, яка стала однією з наймасштабніших від початку повномасштабного вторгнення, передєа «Главком».

Видання нагадує, що під час однієї з останніх атак було уражено урядову будівлю в Києві, що стало першим таким випадком за понад три роки повномасштабної війни. Прихильники «жорсткої лінії» в Росії давно закликали атакувати «центри прийняття рішень» в Україні, про що говорив і сам Путін. Цей інцидент можна вважати символом нового етапу війни.

The Times зазначає, що після повернення з Пекіна, де Путін заявив про «безпрецедентно високий рівень» відносин із Китаєм, його самовпевненість помітно зросла.

У Пекіні Путін, Сі Цзіньпін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом спостерігали за військовим парадом. Це був перший випадок, коли лідери цих трьох країн зібралися разом з часів Холодної війни. Аналітики вважають невипадковим, що Путін сидів праворуч від Сі Цзіньпіна, що може символізувати його статус.

Видання підкреслює, що, хоча Китай не надсилав війська, він надає Росії дипломатичну підтримку та не долучився до західних санкцій. Нещодавно було також досягнуто попередньої домовленості про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2». Відповідаючи на запитання про майбутнє глобальне домінування Сходу чи Заходу, Путін заявив, що світ стане «багатополярним», що, на думку The Times, є давньою метою Кремля. Видання зазначає, що, на відміну від перших місяців президентства Трампа, Москва більше не вдає зацікавленість у мирних переговорах.

До слова, президент Росії Володимир Путін ставить на довготривалу війну, розраховуючи, що українські сили виснажаться швидше, ніж обвалиться російська економіка. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal, пише «Главком».

Американське видання аналізує поточну динаміку на фронті та оцінює стратегію Путіна як гру на виснаження, в якій він вірить, що зможе втриматися довше за Україну – як у військовому, так і в економічному вимірах.

«Путін вважає, що Україна не витримає довгострокового тиску. Він бачить економіку Росії достатньо стійкою, щоб пережити війну, навіть під санкціями», – йдеться в матеріалі.