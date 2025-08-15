Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Нової «Ялти» не буде». Експосол в США та Росії пояснив, чому Трамп і Путін не зможуть «поділити» Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Нової «Ялти» не буде». Експосол в США та Росії пояснив, чому Трамп і Путін не зможуть «поділити» Україну
Зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться 15 серпня приблизно 0 22:30
фото: reuters

Грищенко наголосив, що зустріч Путіна та Трампа буде подана як перемога президента США

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна стане політичним сигналом, але очікувати предметних і конкретних домовленостей щодо України не варто. Про це у коментарі «Главкому» зауважив колишній міністр закордонних справ та експосол України в США та Росії Костянтин Грищенко.

«За будь-яких умов ця зустріч (Путіна та Трампа, – «Главком») буде подана як перемога Трампа, як дуже рішучий крок. І навіть якщо на українському треку не буде значних досягнень, то, судячи зі складу делегацій, будуть обговорюватися інші теми. І це може подаватися як досягнення або як подія, яка відкрила шлях для величезного прориву в найближчому майбутньому. Хоча такі прориви можуть відбутися і на українському треці», – зауважив Грищенко.

Колишній міністр закордонних справ  наголосив, що очікувати предметних і конкретних домовленостей не варто, оскільки відповідної підготовки, яка могла б на це дати підстави, не проводилося. Він додав, що, на його думку, українська сторона зробила все можливе, щоб убезпечити себе від негативного результату зустрічі, однак жодних гарантій цього немає.

Також Костянтин Грищенко провів паралель між майбутньою зустріччю та переговорами експрезидента США Рональда Рейгана з колишнім радянським лідером Михайлом Горбачовим у Рейк’явіку, під час яких обговорювалися глобальні питання, зокрема ядерне роззброєння та демократизація. Він зазначив, що нинішня зустріч, на думку адміністрації Дональда Трампа, буде подана як важлива й знакова подія, а також як ключовий елемент у створенні нових інструментів зовнішньої політики США, які вже відрізняються і надалі відрізнятимуться від попередніх підходів.

«Це точно не «нова Ялта». Хоча той факт, що питання припинення війни в Україні так чи інакше буде обговорюватися без участі самої України, десь співзвучний з тим, як обговорювалася доля повоєнної Європи в Ялті, все ж є принципова відмінність. Вона в тому, що зараз доводиться зважати не тільки на позицію України, а й на позицію Європи, яка стоїть на її боці. І це не дозволяє говорити про поділ сфер впливу між двома центрами», – наголосив експосол.

Грищенко підсумував: «Наразі Трамп та взагалі Штати якщо і можуть на когось спиратися – це саме на європейців. Головне питання, яке викликало роздратування Трампа та його команди щодо Європи – це торговельний дисбаланс. Але це питання вдалося вирішити, хоч і не остаточно, перед зустріччю з Путіним».

Ялтинська конференція – дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР 4-11 лютого 1945, аби розв'язати проблеми, пов'язані із закінченням Другої світової війни, а також повоєнного ладу. На ній вирішувалися два дуже важливих питання стосовно України, а саме щодо кордонів та участі в майбутній міжнародній організації безпеки.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться сьогодні, 15 серпня, приблизно о 22:30 за київським/московським часом. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У підсумку після саміту ЄС і Китай опублікували власні односторонні заяви
Пекін не здає Москву. Як завершився саміт ЄС-Китай
26 липня, 18:28
Президент Китаю Сі Цзіньпін (л) і очільник РФ Володимир Путін (п) на параді у Москві 9 травня 2025 року
«Дроновий союз» Росії та Китаю. Чим він небезпечний для України?
21 липня, 16:30
Зеленський: Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації
Зеленський обговорив зі Стармером «небезпеку російського плану»
9 серпня, 13:57
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
Зеленський анонсував нові санкції проти РФ
8 серпня, 20:35
Найгірше американці ставляться до екс-глави Департаменту ефективності Ілона Маска
Соціологи заміряли в США довіру до Трампа і Зеленського: результати вражають
6 серпня, 09:16
Зустріч із Зеленським відбудеться перед самітом Трампа та Путіна
Трамп та Венс проведуть віртуальну зустріч із Зеленським
13 серпня, 00:15
Трамп зробив заяву про переговори на Алясці
Трамп припустив, що після зустрічі з Путіним може вийти з переговорного процесу
11 серпня, 19:43
Президент США пригрозив Путіну за відмову зупинити війну
Президент США пригрозив Путіну за відмову зупинити війну
13 серпня, 19:42
Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)
Трамп оцінив зустріч із Зеленським та лідерами Європи (відео)
13 серпня, 20:15

Політика

Чому Трамп не взяв Келлога на зустріч із Путіним? Пояснення CNN
Чому Трамп не взяв Келлога на зустріч із Путіним? Пояснення CNN
Що буде успіхом? Експосол в США та Росії розповів, чого очікувати від зустрічі на Алясці
Що буде успіхом? Експосол в США та Росії розповів, чого очікувати від зустрічі на Алясці
Нобелівська премія для Трампа? Гіларі Клінтон пояснила, за яких умов це можливо
Нобелівська премія для Трампа? Гіларі Клінтон пояснила, за яких умов це можливо
«Нової «Ялти» не буде». Експосол в США та Росії пояснив, чому Трамп і Путін не зможуть «поділити» Україну
«Нової «Ялти» не буде». Експосол в США та Росії пояснив, чому Трамп і Путін не зможуть «поділити» Україну
«Консервативний оптимізм»: ексрадник Зеленського оцінив майбутній саміт на Алясці
«Консервативний оптимізм»: ексрадник Зеленського оцінив майбутній саміт на Алясці
Несподіваний дзвінок: Трамп і Лукашенко поговорили перед самітом з Путіним
Несподіваний дзвінок: Трамп і Лукашенко поговорили перед самітом з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
9931
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6509
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4105
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua