«Нової «Ялти» не буде». Експосол в США та Росії пояснив, чому Трамп і Путін не зможуть «поділити» Україну

Грищенко наголосив, що зустріч Путіна та Трампа буде подана як перемога президента США

Зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна стане політичним сигналом, але очікувати предметних і конкретних домовленостей щодо України не варто. Про це у коментарі «Главкому» зауважив колишній міністр закордонних справ та експосол України в США та Росії Костянтин Грищенко.

«За будь-яких умов ця зустріч (Путіна та Трампа, – «Главком») буде подана як перемога Трампа, як дуже рішучий крок. І навіть якщо на українському треку не буде значних досягнень, то, судячи зі складу делегацій, будуть обговорюватися інші теми. І це може подаватися як досягнення або як подія, яка відкрила шлях для величезного прориву в найближчому майбутньому. Хоча такі прориви можуть відбутися і на українському треці», – зауважив Грищенко.

Колишній міністр закордонних справ наголосив, що очікувати предметних і конкретних домовленостей не варто, оскільки відповідної підготовки, яка могла б на це дати підстави, не проводилося. Він додав, що, на його думку, українська сторона зробила все можливе, щоб убезпечити себе від негативного результату зустрічі, однак жодних гарантій цього немає.

Також Костянтин Грищенко провів паралель між майбутньою зустріччю та переговорами експрезидента США Рональда Рейгана з колишнім радянським лідером Михайлом Горбачовим у Рейк’явіку, під час яких обговорювалися глобальні питання, зокрема ядерне роззброєння та демократизація. Він зазначив, що нинішня зустріч, на думку адміністрації Дональда Трампа, буде подана як важлива й знакова подія, а також як ключовий елемент у створенні нових інструментів зовнішньої політики США, які вже відрізняються і надалі відрізнятимуться від попередніх підходів.

«Це точно не «нова Ялта». Хоча той факт, що питання припинення війни в Україні так чи інакше буде обговорюватися без участі самої України, десь співзвучний з тим, як обговорювалася доля повоєнної Європи в Ялті, все ж є принципова відмінність. Вона в тому, що зараз доводиться зважати не тільки на позицію України, а й на позицію Європи, яка стоїть на її боці. І це не дозволяє говорити про поділ сфер впливу між двома центрами», – наголосив експосол.

Грищенко підсумував: «Наразі Трамп та взагалі Штати якщо і можуть на когось спиратися – це саме на європейців. Головне питання, яке викликало роздратування Трампа та його команди щодо Європи – це торговельний дисбаланс. Але це питання вдалося вирішити, хоч і не остаточно, перед зустріччю з Путіним».

Ялтинська конференція – дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР 4-11 лютого 1945, аби розв'язати проблеми, пов'язані із закінченням Другої світової війни, а також повоєнного ладу. На ній вирішувалися два дуже важливих питання стосовно України, а саме щодо кордонів та участі в майбутній міжнародній організації безпеки.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа розпочнеться сьогодні, 15 серпня, приблизно о 22:30 за київським/московським часом. Головною темою саміту стане врегулювання війни в Україні, а також обговорять торговельно-економічну співпрацю.

Як повідомлялося, у п'ятницю, напередодні саміту президентів США та Росії, сторонам, ймовірно, вдалося заздалегідь знайти спільну мову. Про це повідомило агентству Reuters джерело, близьке до Кремля, яке побажало залишитися анонімним через делікатність питання.

Також у матеріалі The New York Times йдеться, що переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.