Секретна служба США зіткнулася з труднощами під час підготовки зустрічі Трампа та Путіна

Завдання виявилося надзвичайно складним, оскільки потрібно одночасно забезпечити охорону двох президентів

Секретна служба США стикнулася з низкою труднощів під час організації саміту президента Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна на Алясці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, після того як Трамп оголосив про зустріч, єдиний агент Секретної служби, який відповідає за Аляску, розпочав підготовку до прийому сотень співробітників упродовж кількох днів. Завдання виявилося надзвичайно складним: потрібно одночасно забезпечити охорону двох президентів. Підготовка проходила у формі «тотального спринту», стиснутого в один тиждень.

Видання наголошує на обмеженості ресурсів. Хоча агенти Секретної служби можуть перевозити зброю, обладнання зв’язку та медичне спорядження без обмежень, географічне розташування Аляски створює додаткові труднощі. В Анкориджі обмежена кількість готельних номерів та автопарків, тому транспорт та обладнання доправляють літаками із континентальної частини США. Позашляховики для кортежів прибувають на вантажних літаках.

Саміт відбудеться на об’єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон, найбільшому військовому об’єкті штату. База має контрольований повітряний простір, укріплені ворота та миттєвий доступ до військових підрозділів. Як чинний військовий об’єкт, вона закрита для громадськості. Губернатор Аляски Майк Данліві зазначив, що проведення саміту на базі знімає низку проблем із розміщенням та транспортом, особливо в піковий туристичний сезон.

За протоколом двосторонніх зустрічей найвищого рівня, будь-які привілеї, надані одному лідеру, мають забезпечуватися й іншому. Переміщення Путіна контролює його охорона, тоді як Секретна служба США забезпечує зовнішній контроль. Джерела Bloomberg розповіли, що обидві сторони дотримуються суворої симетрії: ні одна не відкриватиме двері іншої, не користуватиметься чужим транспортом, кожен кортеж і кожен приміщення – «тіло в тіло, зброя до зброї». Кількість та розмір кімнат очікування, а також місця для перекладачів узгоджуються окремо.

Наразі до Анкориджа прибули сотні агентів. Готелі міста заповнені, пункти прокату авто розчищені для кортежів. Агенти в костюмах з навушниками чергують на перехрестях, інші в цивільному – зливаються з відвідувачами кав’ярень та парковок. Державна та місцева поліція інтегровані в маршрути кортежів, розроблені до кожної смуги для повороту. Кожен рух автомобілів ретельно планується, щоб не допустити їх перетину та гарантувати безпеку обох президентів.

Розгортання агентів на Алясці відбувається одночасно з іншими важливими завданнями Секретної служби. Агенти охороняють віцепрезидента Джей Ді Венса у Великій Британії, готуються до сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, а також забезпечують безпеку колишніх президентів США – Барака Обами, Джо Байдена, Джорджа Буша-молодшого та ексвіцепрезидентки Камали Гарріс. Крім того, двадцять агентів цього тижня відряджені для підтримки федерального контролю Трампа над поліцією у Вашингтоні.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО.