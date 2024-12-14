В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!
У Києві та багатьох областях станом на 09:19 оголошена повітряна тривога.
Повітряні сили попереджають про загрозу балістики.
Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!
Карта повітряних тривог наразі виглядає так:
Нагадаємо, триває 1025-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.
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