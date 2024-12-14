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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Повітряні сили попереджають про загрозу балістики
фото: glavcom

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

У Києві та багатьох областях станом на 09:19 оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики.

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

Карта повітряних тривог наразі виглядає так:

Нагадаємо, триває 1025-й день повномасштабної війни в Україні. Загалом від початку минулої доби відбулося 190 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. 

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Теги: війна окупанти тривога росія

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