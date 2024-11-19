Зміна ядерної доктрини Росією: США знайшли, що відповісти

Bloomberg: США не планують відповідати на зміну ядерної доктрини Росії

Уряд США не має наміру змінювати свою політику і відповідати на рішення влади країни-агресорки про оновлення ядерної доктрини. Про це пише Bloomberg з посиланням на представника Ради національної безпеки. За його словами, немає необхідності в коригуванні риторики Вашингтона щодо ядерного стримування.

«США не бачать необхідності коригувати боєздатність своїх ядерних сил або доктрину у відповідь (на зміни з боку Росії – «Главком)», – сказав представник Білого дому.

Він також зазначив, що США не були здивовані цим кроком Росії. Американський чиновник заявив, що це рішення є продовженням тієї позиції, яку Москва позначає протягом двох останніх років.

Нагададаємо, російський диктатор Володимир Путін 19 листопада підписав указ про внесення змін до основ політики Росії у сфері ядерного стримування, зокрема в ядерній доктрині. У документі зазначено зовнішні чинники, які будуть розцінюватися як агресія проти країни. У рамках документа припускається, що російська сторона готова розпочати ядерне стримування для нейтралізації загроз.

До слова, новина про оновлення Путіним ядерної доктрини Росії сколихнула світові ринки, а основні індекси відреагували падінням.