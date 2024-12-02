Китай вивчає російський досвід обходу санкцій – WSJ

Пекін створив міжвідомчу групу для вивчення наслідків антиросійських санкцій

Китай допомагає Росії обходити санкції, підтримуючи цілі сектори економіки, водночас аналізуючи досвід країни для застосування у власних умовах. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає WSJ, ще у перші місяці повномасштабної війни в Україні Пекін створив міжвідомчу групу для вивчення наслідків антиросійських санкцій. Її завдання – знайти способи пом'якшення наслідків санкцій, особливо у разі загострення конфлікту навколо Тайваню.

Китайські чиновники регулярно відвідують Москву, де зустрічаються з представниками Центробанку, Мінфіну та інших установ, які займаються обходом санкцій. Як зазначає газета, їх цікавить усе: від методів уникнення обмежень до позитивних ефектів, як-от розвиток внутрішнього виробництва. Групу очолює віцепрем’єр Хе Ліфен, який безпосередньо координує свої дії з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Видання з посиланням на джерела пише, робота аналітичної групи не означає, що влада готується до вторгнення на Тайвань. Найімовірніше Пекін готується до «екстремального сценарію» збройного конфлікту та його економічних наслідків.

Нагадаємо, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації. Цього разу туди ввійшли Газпромбанк, БКС-банк та «Центрокредит».

Як повідомлялося, Росія виділила на закупівлю мікроелектроніки для військово-промислового комплексу $7 млрд, але через санкції не змогла її придбати.

До слова, Велика Британія наклала санкції на 30 суден із так званого «тіньового флоту» Росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.