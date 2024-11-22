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Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород 34 зрадників України: список

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород 34 зрадників України: список
Усіх зрадників позбавлено державних нагород України безстроково
фото: Офіс президента України

Серед зрадників – колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про позбавлення державних нагород 34 зрадників України. Про це ідеться на сайті глави держави.  

Як повідомляється, серед зрадників – колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх позбавлено державних нагород України безстроково.

До десяти з них застосований максимальний набір санкцій – 21 вид. Ідеться не лише про позбавлення державних нагород України, а й, зокрема, про блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій.

Серед них до сімох санкції застосовані вперше. Зокрема, це колишній перший заступник лідера політичної партії «Партія регіонів» та голова відповідної фракції Олександр Єфремов. Мав ордени «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Колишній перший заступник Генпрокурора України Ренат Кузьмін. Мав ордени «За заслуги» ІІ-ІІІ ступенів та звання «Заслужений юрист України».

Також державних нагород України позбавлено вісьмох осіб, які вже перебувають під іншими санкціями України.

Колишній народний депутат ІІ-IV та IX скликань Віктор Медведчук. Був нагороджений орденами «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, мав звання «Заслужений юрист України».

Ексміністр освіти і науки (2010–2014) Дмитро Табачник. Мав ордени князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання «Заслужений діяч науки і техніки».

Колишній Прем’єр-міністр України (2010–2014) Микола Азаров, який був нагороджений орденами «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також мав звання «Заслужений економіст України».

Крім того, державної нагороди України також позбавлений колишній Генпрокурор України (2010–2014) Віктор Пшонка. Мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Колишній народний депутат III-IX скликань Андрій Деркач. Мав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Предстоятель Російської православної церкви та колишній агент КДБ патріарх Кирило. Був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Повний список зрадників, позбавлених державних нагород:

  • Микола Азаров (орден «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, звання «Заслужений економіст України»);
  • Євген Балицький;
  • Олександр Баталін;
  • Володимир Бортко;
  • Валерій Георгієв;
  • Борис Гризлов;
  • Володимир Гундяєв (патріарха Кирила було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня);
  • Андрій Деркач (орден «За заслуги» ІІІ ступеня);
  • Тарас Козак;
  • Валентина Матвієнко;
  • Віктор Медведчук (орден «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня, звання «Заслужений юрист України»);
  • Віктор Пшонка (орден «За заслуги» ІІІ ступеня);
  • Анатолій Сердюков;
  • Володимир Співаков;
  • Дмитро Табачник (орден князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів та звання «Заслужений діяч науки та техніки»);
  • Анатолій Тимощук;
  • Олег Царьов;
  • Олександр Єфремов (орден «За заслуги» І-ІІІ ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня);
  • Вадим Колесніченко;
  • Ренат Кузьмін (орден «За заслуги» ІІ-ІІІ ступенів та звання «Заслужений юрист України»);
  • Костянтин Кулик;
  • Валентин Ландик;
  • Володимир Олійник;
  • Вадим Рабінович;
  • Сергій Тулуб;
  • Олександр Якименко.

Крім того, почесного звання «Народний артист України» позбавлені російські співаки Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Таїсія Повалій – також звання «Заслужений артист України».

Напередодні Верховна Рада України підтримала законопроєкт № 11410, який ініціював Президент України Володимир Зеленський. Цей проєкт закону передбачає позбавлення державних нагород України осіб, які були засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, окремі злочини проти громадської безпеки; тих, хто пропагує державу-агресорку чи виправдовує окупацію України.

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