Встановлено імена 83 тисяч військових РФ, які загинули на війні з Україною

Серед регіонів РФ найбільша кількість підтверджених убитих солдатів родом з Башкортостану

На війні в Україні загинули вже щонайменше 83 338 російських військових. Таку кількість опублікувала у п'ятницю, 13 грудня, Російська служба ВВС. Разом із «Медіазоною» та командою волонтерів вона веде підрахунок загиблих на основі відкритих даних.

Скільки росіян загинуло на війні в Україні

За останні два тижні список поповнився 2365 іменами. До переліку включені лише ті російські військові, про смерть яких повідомлялося публічно. Журналісти оцінюють цей показник як 45-65% справжньої кількості вбитих. Це означає, що вона може становити 128-185 тисяч людей. Ця кількість не враховує загиблих у частинах самопроголошених «ЛНР» та «ДНР».

З початку війни підтверджено загибель 4467 російських офіцерів, включаючи вісім генералів і 478 підполковників і полковників. Найбільше втрат серед військових РФ – у добровольців (22%). Потім йдуть ув'язнені (18%) та мобілізовані (12%).

Башкортостан – лідер із загиблих на війні

Серед регіонів РФ найбільша кількість підтверджених убитих солдатів родом з Башкортостану – 3 487 осіб. 40% з них пішли на фронт добровольцями, 18% ув'язненими, 14% мобілізованими.

Як пише Російська служба ВВС, у 2023 році медіанна зарплата в регіоні дорівнювала 46 751 руб. Це у 27 разів менше, ніж одноразова виплата за укладення контракту у військкоматі Уфи. І вчетверо менше, ніж зарплата контрактників на місяць.

Нагадаємо, втрати російських окупантів на фронті цієї осені перевершили всі очікування. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він повідомив, що на Покровському напрямку співвідношення сил противника в особовому складі до Сил оборони України становить 5:1.

Також повідомлялося, що втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає на цьому напрямку близько 400 осіб вбитими та пораненими. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами.