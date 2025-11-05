Головна Світ Політика
Головний соціолог Кремля заявив про загрозу громадянської війни в Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Харичев назвав громадянську війну одним із п'яти основних викликів, що стоять перед Росією
колаж: glavcom.ua

Начальник управління президента РФ Олександр Харичев назвав громадянську війну одним із п'яти ключових викликів для країни, поряд із втратою суверенітету та депопуляцією

Начальник управління президента Росії з питань моніторингу та аналізу соціальних процесів Олександр Харичев попередив про реальну загрозу виникнення в країні громадянської війни. За його словами, вона може спалахнути через накопичені соціальні, економічні та політичні конфлікти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Таку заяву він зробив у одному з російських видань Харичев, який є одним із головних соціологів Кремля, назвав громадянську війну одним із п'яти основних викликів, що стоять перед Росією.

Окрім громадянської війни, країні, на думку Харичева, загрожують втрата політичного, територіального та культурного суверенітету, зменшення кількості населення, втрата довіри громадян до влади та злам політичної системи та перетворення росіян на «суб'єктів споживання».

Крім того, чиновник анонсував швидке ухвалення закону про «патріотичне» виховання, який зобов'яже всі державні та громадські структури формувати у громадян відповідні ідеологічні установки.

Харичев також заявив, що нібито війна проти України (яку він назвав «СВО») допомогла запобігти «втраті суверенітету» Росії.

Нагадаємо, постпред США при ООН Майк Волтц у своєму інтерв'ю Breitbart заявив, що Сполучені Штати повинні активно брати участь у формуванні світових стандартів, щоб уникнути ситуації, в якій Росія та Китай диктуватимуть умови глобальної економіки і політики, передає «Главком».

Волтц підкреслив, що взаємодія Вашингтона з ООН та іншими міжнародними організаціями є критично важливою. За його словами, якщо США не будуть втручатися, решта світу встановить глобальні стандарти, що може призвести до втрати контролю над важливими питаннями.

Читайте також:

