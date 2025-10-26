Зеленський повідомив хороші новини від українських десантників

Російські плани наступальної кампанії за десять місяців цього року були розвалені

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію на складних напрямках фронту, а також подякував кожному, хто «працює на оборону та заради держави». Як інформує «Главком», про це президент сказав у вечірньому зверненні 26 жовтня.

Цими днями є хороші новини від наших українських десантників: наша 82-га Буковинська бригада – на Покровському напрямку, у Мирноградській громаді. І кожен такий результат на Покровському напрямку зараз – це надзвичайно складно, але надзвичайно важливо. Саме там, проти Покровська, росіяни зосередили основну свою ударну групу – і це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої в місті, на підступах до міста, є ДРГ в місті. Важко з логістикою. Але треба й надалі знищувати окупанта, треба й надалі завдавати росіянам якнайбільше втрат. Російські плани їхньої наступальної кампанії за десять місяців цього року вкотре були розвалені завдяки сміливості саме наших воїнів, і всі строки, які їм Путін визначав, російська армія не витримала, і це не вперше. Багато зроблено в рамках Добропільської операції. У цих районах є й суттєве поповнення «обмінного фонду» для України. Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які воюють там, на Донеччині. Також у Купʼянську й на Запоріжжі – усе це допомагає нашим позиціям у дипломатії, дуже допомагає, загалом нашим відносинам зі світом, завдяки вашій силі, українські воїни, світ і надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну. Тиснути, щоб Росія була змушена цю війну закінчити», – сказав Зеленський.

Крім того, він відзначив підрозділи ЗСУ за результати на фронті цього тижня.

«Підрозділи 1-го штурмового полку, 25-ї повітрянодесантної бригади, 33-ї механізованої бригади, також 4-го батальйону 71-ї єгерської бригади, 92-ї штурмової та 93-ї механізованої бригад, а також воїнів 132-го розвідбату – дякую всім вам! І це Донеччина. Також за бої на Харківщині – і це в Купʼянську передусім – відзначу підрозділи нашої 127-ї важкої механізованої бригади – молодці, воїни! Олександрівський напрямок – 414-та бригада безпілотних систем – дякую, також 5-та штурмова бригада, 225-й та 425-й окремі штурмові полки і 141-ша механізована бригада – дякую вам, воїни! Дякую всім, хто розуміє, що саме на фронті, саме в оборонному виробництві, саме у стійкості наших людей реально здобувається можливість не тільки України, а всієї Європи зберегти себе та захистити нормальне життя. Дякую всім, хто з нами, дякую всім, хто з Україною!», – зазначив президент.

Нагадаємо, у Покровську, що на Донеччині, накопичилося близько 200 російських військових. Вони намагалися зайти вглиб та закріпитися в міській забудові.

Також ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається напруженою та складною через кількісну перевагу та нарощування наступальних зусиль противника. Однак, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські війська продовжують вести потужні оборонні, пошуково-ударні та штурмові дії, завдаючи ворогу значних втрат та стабілізуючи ситуацію на критичних ділянках.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Покровськ та звернувся до командирів із вимогою.