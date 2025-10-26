Головна Країна Події в Україні
Зеленський повідомив хороші новини від українських десантників

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський повідомив хороші новини від українських десантників
Проти Покровська росіяни зосередили основну свою ударну групу, розповів Зеленський
фото: Офіс президента

Російські плани наступальної кампанії за десять місяців цього року були розвалені

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію на складних напрямках фронту, а також подякував кожному, хто «працює на оборону та заради держави». Як інформує «Главком», про це президент сказав у вечірньому зверненні 26 жовтня.

Цими днями є хороші новини від наших українських десантників: наша 82-га Буковинська бригада – на Покровському напрямку, у Мирноградській громаді. І кожен такий результат на Покровському напрямку зараз – це надзвичайно складно, але надзвичайно важливо. Саме там, проти Покровська, росіяни зосередили основну свою ударну групу – і це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої в місті, на підступах до міста, є ДРГ в місті. Важко з логістикою. Але треба й надалі знищувати окупанта, треба й надалі завдавати росіянам якнайбільше втрат. Російські плани їхньої наступальної кампанії за десять місяців цього року вкотре були розвалені завдяки сміливості саме наших воїнів, і всі строки, які їм Путін визначав, російська армія не витримала, і це не вперше. Багато зроблено в рамках Добропільської операції. У цих районах є й суттєве поповнення «обмінного фонду» для України. Я дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які воюють там, на Донеччині. Також у Купʼянську й на Запоріжжі – усе це допомагає нашим позиціям у дипломатії, дуже допомагає, загалом нашим відносинам зі світом, завдяки вашій силі, українські воїни, світ і надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну. Тиснути, щоб Росія була змушена цю війну закінчити», – сказав Зеленський.

Крім того, він відзначив підрозділи ЗСУ за результати на фронті цього тижня.

«Підрозділи 1-го штурмового полку, 25-ї повітрянодесантної бригади, 33-ї механізованої бригади, також 4-го батальйону 71-ї єгерської бригади, 92-ї штурмової та 93-ї механізованої бригад, а також воїнів 132-го розвідбату – дякую всім вам! І це Донеччина. Також за бої на Харківщині – і це в Купʼянську передусім – відзначу підрозділи нашої 127-ї важкої механізованої бригади – молодці, воїни! Олександрівський напрямок – 414-та бригада безпілотних систем – дякую, також 5-та штурмова бригада, 225-й та 425-й окремі штурмові полки і 141-ша механізована бригада – дякую вам, воїни! Дякую всім, хто розуміє, що саме на фронті, саме в оборонному виробництві, саме у стійкості наших людей реально здобувається можливість не тільки України, а всієї Європи зберегти себе та захистити нормальне життя. Дякую всім, хто з нами, дякую всім, хто з Україною!», – зазначив президент.

Нагадаємо, у Покровську, що на Донеччині, накопичилося близько 200 російських військових. Вони намагалися зайти вглиб та закріпитися в міській забудові.

Також ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається напруженою та складною через кількісну перевагу та нарощування наступальних зусиль противника. Однак, за даними Генерального штабу ЗСУ, українські війська продовжують вести потужні оборонні, пошуково-ударні та штурмові дії, завдаючи ворогу значних втрат та стабілізуючи ситуацію на критичних ділянках.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав Покровськ та звернувся до командирів із вимогою. 

