  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Путін передумав давати Лукашенку ядерну зброю
рус
    Політика

    Путін передумав давати Лукашенку ядерну зброю

    Росія не алпнує передавати Білорусі ракети з ядерними боєголовками&nbsp; - Путін передумав давати Лукашенку ядерну зброю
    Росія не алпнує передавати Білорусі ракети з ядерними боєголовками 
    фото: Русская служба ВВС

    Білоруська армія отримає лише техніку, яка теоретично може нести ракети з ядерним зарядом

    Росія не планує передавати Білорусі ракети з ядерними боєголовками. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

    Коментуючи розмову лідерів Росії та Білорусі, Пєсков заявив, що Володимира Путіна не так зрозуміли – і мова не йшла про передачу збройним силам Білорусі ракет з ядерними зарядами.

    Речник хазяїна Кремля пояснив, що Росія готова лише встановити на білоруські літаки такі комплекси, які технічно дозволяють нести різні види зброї.

    Нагадаємо, 25 червня російський диктатор Володимир Путін заявив під час зустрічі із своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком, що Росія може обладнати літаки білоруських збройних сил тактичною зброєю масового ураження.

    Разом з тим, президент Росії заявив, що надасть білоруському сателіту ракетно-тактичні комплекси «Іскандер-М».

    Додамо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв після візиту на Петербурзький міжнародний економічний форум, де він поспілкувався з Путіним, заявив, що світ має заборонити ядерну зброю взагалі.

    Читайте також:
    Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко путін ядерна зброя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін передумав давати Лукашенку ядерну зброю