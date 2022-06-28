Путін передумав давати Лукашенку ядерну зброю

Росія не алпнує передавати Білорусі ракети з ядерними боєголовками

Білоруська армія отримає лише техніку, яка теоретично може нести ракети з ядерним зарядом

Росія не планує передавати Білорусі ракети з ядерними боєголовками. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Коментуючи розмову лідерів Росії та Білорусі, Пєсков заявив, що Володимира Путіна не так зрозуміли – і мова не йшла про передачу збройним силам Білорусі ракет з ядерними зарядами.

Речник хазяїна Кремля пояснив, що Росія готова лише встановити на білоруські літаки такі комплекси, які технічно дозволяють нести різні види зброї.

Нагадаємо, 25 червня російський диктатор Володимир Путін заявив під час зустрічі із своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком, що Росія може обладнати літаки білоруських збройних сил тактичною зброєю масового ураження.

Разом з тим, президент Росії заявив, що надасть білоруському сателіту ракетно-тактичні комплекси «Іскандер-М».

Додамо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв після візиту на Петербурзький міжнародний економічний форум, де він поспілкувався з Путіним, заявив, що світ має заборонити ядерну зброю взагалі.