«Бум – і ціни полетіли». Путін взявся розповідати про вартість яєць в РФ

За словами Путіна, влада «вчасно не зорієнтувалася» і не відкрила імпорт

Очільник Кремля пов'язав зростання вартості яєць зі «збільшенням доходів громадян»

Російський диктатор Володимир Путін під час спілкування із журналістами розповів про причину зростання цін на яйця в РФ.

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Відповідне відео опублікували у соцмережах російські пропагандисти.

За словами голови Кремля, ціни на яйця в Росії зросли нібито через те, що люди їх стали більше купувати, а влада «вчасно не зорієнтувалася» і не відкрила імпорт.

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«З яйцем у нас бачите, що вийшло? Вчасно не зорієнтувалися просто. Об'єми виробництва у нас не зменшилися. Споживання збільшилося у зв'язку з реальними доходами населення – трохи, але доходи у людей виросли. Почали купувати яйця і м'ясо курки. Не подумали, щоб вчасно відкрити імпорт. Бум – і ціни полетіли», – запевняє Путін.

Раніше повідомлялось, що попри надзвичайні заходи влади та обіцянки російського диктатора Володимира Путіна швидко стабілізувати ситуацію, у Росії не вщухає яєчна криза і ціни на цей продукт стрімко зростають.

З початку грудня зростання цін на яйця досягло 16,4%, а з початку року - 59%. В результаті яйця продовжують лідирувати в топі найдорожчих продуктів харчування в споживчому кошику росіян. Тільки томати показали порівнянне зростання на 52% з початку року.