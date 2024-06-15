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Президент Гани розповів, як Африка постраждала через російсько-українську війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Президент Гани розповів, як Африка постраждала через російсько-українську війну
Наслідки російсько-української війни є далекосяжними, вважає президент Гани
фото: скріншот із відео

Блокада Росією Чорного моря призвела до значної нестачі продовольства

Президент Гани Нана Акуфо-Аддо заявив, що блокада Росією Чорного моря призвела до значної нестачі продовольства та зростання цін у країнах Африки. Про це він сказав під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Нана Акуфо-Аддо зазначив, що російська агресія проти України становить порушення міжнародного права та має вплив на всі країни, зокрема африканські.

«Наслідки російсько-української війни є далекосяжними, вони порушують глобальні ланцюги поставок, дестабілізують ринки, поглиблюють економічні складнощі для мільйонів людей. Африканський континент постраждав особливо», – сказав президент Гани.

За його словами, і до того вразливі економіки країн Африки після пандемії коронавірусу пережили додаткові обмеження через російсько-українську війну.

Зокрема, блокада Росією Чорного моря призвела до значної нестачі продовольства, зростання цін та поширення продовольчої кризи в усіх країнах Африки.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: обмеження Швейцарія саміт путін агресія Африка президент Денис Маслов блокада депутат

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