Президент Гани розповів, як Африка постраждала через російсько-українську війну

Блокада Росією Чорного моря призвела до значної нестачі продовольства

Президент Гани Нана Акуфо-Аддо заявив, що блокада Росією Чорного моря призвела до значної нестачі продовольства та зростання цін у країнах Африки. Про це він сказав під час виступу на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Нана Акуфо-Аддо зазначив, що російська агресія проти України становить порушення міжнародного права та має вплив на всі країни, зокрема африканські.

«Наслідки російсько-української війни є далекосяжними, вони порушують глобальні ланцюги поставок, дестабілізують ринки, поглиблюють економічні складнощі для мільйонів людей. Африканський континент постраждав особливо», – сказав президент Гани.

За його словами, і до того вразливі економіки країн Африки після пандемії коронавірусу пережили додаткові обмеження через російсько-українську війну.

Зокрема, блокада Росією Чорного моря призвела до значної нестачі продовольства, зростання цін та поширення продовольчої кризи в усіх країнах Африки.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.