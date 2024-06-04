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Російські спецслужби вдягли на Путіна бронежилет

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Російські спецслужби вдягли на Путіна бронежилет
За словами експертів, під час виступу на 9 травня під пальто Путін одягнув бронежилет
фото: з відкритих джерел

Офіційно Кремль відкидає необхідність посилення заходів безпеки для президента Путіна

Російські спецслужби підвищили і без того високий рівень безпеки диктатора Володимира Путіна, рекомендуючи йому носити бронежилети під час публічних заходів на відкритому повітрі. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на двох російських чиновників.

За словами чиновника, який неодноразово особисто бачив Путіна під час його публічних заходів, він почав носити бронежилет ще у 2023 році за рекомендацією Федеральної служби охорони та СБУ

«Цьогоріч 9 травня під час параду президент точно був у прихованому бронежилеті. І цей запобіжний захід, я вважаю, правильний», –  сказав російський чиновник, який був присутній на Червоній площі під час параду.

Британська консультантка з питань безпеки Джейд Міллер на прохання The Moscow Times вивчила відеозапис виступу Путіна на параді 9 травня 2024 року і дійшла висновку, що російський президент справді був одягнений у бронежилет.

«Путін ходить досить жорстко, і на задній частині його пальта немає природних зморшок при ходьбі та рукостисканні», – сказала Міллер.

«Верхня частина тіла Путіна виглядає неприродно, а плечі здаються досить широкими та квадратними, не видно форми спини та лопаток», – уточнила Міллер.

За словами експерта, за поведінкою російського президента можна зробити висновок, що під пальто одягнено щось, що завдає йому дискомфорту при ходьбі. «У деяких випадках він піднімає і регулює плечі, що говорить про дискомфорт від того, як балістичний жилет сидить на плечах, а при тривалому носінні його вага може викликати роздратування і дискомфорт», – підсумувала Міллер.

Офіційно Кремль відкидає необхідність посилення заходів безпеки для президента Путіна. «[Заходи безпеки] на звичайному рівні. Робиться те, що потрібно для забезпечення безпеки президента». Про це заявив у середині травня речник президента Дмитро Пєсков, коментуючи замахи на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Під час участі в параді 9 травня і під час покладання вінків до вічного вогню біля могили Невідомого солдата в Олександрівському саду російського президента з усіх боків оточили близько двох десятків охоронців в сонцезахисних окулярах з переносними бронежилетами у вигляді портфелів.

При цьому на даху Кремля, та прилеглих будівель перебували десятки снайперів СБУ.

Раніше повідомлялося, що у закордонних поїздках російського президента Володимира Путіна супроводжує співробітник Федеральної служби охорони (ФСО), який відповідає за збирання екскрементів та сечі глави держави.

Теги: путін безпека ФСБ

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