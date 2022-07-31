Путіну вигідно зупинити війну, іншого виходу нема, – колишній спічрайтер диктатора

Декілька років тому лояльні політологи вже починали розмірковувати про трансформацію образу Путіна з «воїна» в «мудрого старця»

Путін не може зупинити війну, не пред'явивши росіянам якоїсь подібності до перемоги в ній. Про це для видання «Можем объяснить» пише колишній спічрайтер російського диктатора Аббас Галлямов.

«Путінська легітимність останніми роками трималася виключно на припущенні, що він сильний і завжди перемагає, тому якщо зараз раптом з'ясується, що ворог виявився сильнішим, і перемогти його Путін не зміг, то від цієї легітимності нічого не залишиться», – вважає Галлямов.

Ексспічрайтер пише, що не виключено, що Путін все ще тримає в рукаві «план розвороту» – відмови від подальшого продовження військових дій і оголошення початкових цілей досягнутими. Якщо президент візьме курс на «нормалізацію» і дасть по руках своїм «яструбам» – населення лише зрадіє.

«Зрештою, відмову від гасел, що раніше проголошувалися, теж можна вважати проявом сили. «Я господар свого слова: я дав, я і назад взяв». Теоретично навіть виборчу кампанію 2024 року можна буде провести під гаслом «нормалізації», видавши більшу частину того, що відбувається за відхилення від генеральної лінії партії.

«Це як орруелівська Океанія раз на чотири роки міняла ворога з Остазії на Євразію і навпаки, щоразу здійснюючи зачистку історичної пам'яті та формуючи нову ідеологічну конструкцію, в рамках якої колишній ворог оголошувався другом, а друг – ворогом», – порівнює Галлямов.

Крім того, Аббас Галлямов пригадує, як декілька років тому лояльні політологи вже починали розмірковувати про трансформацію образу Путіна з «воїна» в «мудрого старця».

«Ось уявіть, оголошує Путін про приєднання нових республік, а потім каже: «Оскільки основних цілей спецоперації досягнуто, настав час розібратися з якістю виконання завдань, що стояли, з внутрішніми проблемами. Та непроста ситуація, в якій опинилася наша країна, цілком очевидно продемонструвала, що їх – цих проблем – чимало. Від шапкозакидальних настроїв частини апарату – до відвертого непрофесіоналізму, нездатності побудувати системну роботу відомств і неготовності організовувати все по-новому, з урахуванням мінливих обставин. Особливо багато претензій до силових відомств та пропагандистського апарату…». Нація буквально очі розкриє від подиву: «А справді! Чого це ми? Що це за морок був? Адже ми начебто пристойні люди, а поводилися як фашисти якісь! Слава богу, президент у нас мудрий, розібрався, що до чого», – пише Галлямов.

Колишній спічрайтер Путіна допускає, що якщо нинішні невдачі на фронті продовжаться, то вказаний маневр – попри всі ризики, які він несе з собою, – у якийсь момент може виявитися для Путіна єдиним можливим варіантом.

«Чим важча ситуація в Україні, тим більше здається, що іншого виходу він не має», – вважає Галлямов.