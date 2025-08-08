Головна Світ Політика
search button user button menu button

Радбез ООН проведе екстрене засідання через рішення Нетаньягу щодо сектору Гази

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Радбез ООН проведе екстрене засідання через рішення Нетаньягу щодо сектору Гази
Кілька країн запросили провести засідання Радбезу ООН
фото из открытых источников

Кілька країн та Палестинська автономія ініціювали засідання Радбезу

Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання через оголошення прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу встановити повний контроль над сектором Гази. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ізраїльське видання Walla.

Ініціаторами засідання виступили Велика Британія, Данія, Франція, Греція, Словенія та Палестинська автономія. Генсек ООН Антоніу Гутерріш обрушився з критикою на Ізраїль.

«Генеральний секретар серйозно стурбований рішенням уряду Ізраїлю взяти під контроль місто Газа. Це рішення знаменує небезпечну ескалацію і загрожує посилити й без того катастрофічні наслідки для мільйонів палестинців», – заявив його прессекретаря.

Зі свого боку, невдоволення рішенням уряду Ізраїлю висловив також Євросоюз. «Слід розглянути на РБ ООН рішення Ізраїлю взяти під контроль сектор Гази, оскільки це порушує міжнародне право. Таке рішення матиме наслідки, які вплинуть на відносини між ЄС та Ізраїлем. Розв'язання палестинської проблеми за принципом двох держав – єдиний шлях до довгострокового миру та стабільності», – йдеться в офіційному повідомленні.

Тим часом Нетаньягу відповів на звинувачення, зокрема, з боку Німеччини, яка припинила постачання зброї Ізраїлю. За его словами, замість того, щоб засудити найстрашнішу різанину з часів Голокосту, Німеччина «заохочує тероризм».

Нагадаємо, раніше військово-політичний кабінет Ізраїлю обговорив наступні кроки у війні з терористичним угрупуванням ХАМАС, включаючи можливість повного контролю над палестинським анклавом. Таку ініціативу, зокрема, підтримав Нетаньягу, але зазначив, що Єрусалим має намір пізніше передати контроль арабським силам, які керуватимуть належним чином і не загрожуватимуть Ізраїлю.

Ввечері, 7 серпня, міністрів країни схвалив повний контроль над Газою. План передбачає поетапні дії, починаючи з взяття під контроль міста Газа. Операцію може бути призупинено у разі укладання угоди щодо заручників. Евакуація мирних жителів міста триватиме до 7 жовтня.

Канцелярія ізраїльського прем'єра оголосила, що кабінет схвалив пропозицію про «вирішальний удар по ХАМАС» і затвердив п'ять основних принципів: роззброєння угруповання, повернення заручників, демілітаризація Гази, встановлення контролю безпеки та створення альтернативного цивільного управління, не пов'язаного з ХАМАС чи Палестинською автономією.

У відповідь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна призупиняє експорт зброї, яка може бути використана Ізраїлем у секторі Газа.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Радбез ООН сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава словенського уряду вважає, що дії Ізраїлю є серйозним порушенням міжнародного права
Перша країна ЄС заборонила торгівлю зброєю з Ізраїлем
1 серпня, 12:04
Збройні сили Канади здійснили повітряну доставку додаткової гуманітарної допомоги до сектору Гази
Канада з повітря скинула гуманітарну допомогу в Газу
5 серпня, 03:46
Нетаньягу зателефонував Путіну двічі за тиждень
Нетаньягу намагається знизити градус напруженості між Трампом та Путіним
5 серпня, 13:21

Політика

Радбез ООН проведе екстрене засідання через рішення Нетаньягу щодо сектору Гази
Радбез ООН проведе екстрене засідання через рішення Нетаньягу щодо сектору Гази
«Війна пішла не так». Лукашенко розповів, про що шкодує Путін
«Війна пішла не так». Лукашенко розповів, про що шкодує Путін
«Путін може послати». Лукашенко висміяв ультиматуми Трампа
«Путін може послати». Лукашенко висміяв ультиматуми Трампа
Індія заперечила припинення переговорів про закупівлю американської зброї
Індія заперечила припинення переговорів про закупівлю американської зброї
Німецькі спецслужби попередили про загрозу саботажу з боку РФ – Bild
Німецькі спецслужби попередили про загрозу саботажу з боку РФ – Bild
Коли зустрінуться Трамп та Путін. Версії ЗМІ та джерел у Білому домі розбігаються
Коли зустрінуться Трамп та Путін. Версії ЗМІ та джерел у Білому домі розбігаються

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
20K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
6717
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
6297
Світові ціни на нафту різко впали – Reuters

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Сьогодні, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua