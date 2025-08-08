Радбез ООН проведе екстрене засідання через рішення Нетаньягу щодо сектору Гази

Кілька країн та Палестинська автономія ініціювали засідання Радбезу

Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання через оголошення прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу встановити повний контроль над сектором Гази. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ізраїльське видання Walla.

Ініціаторами засідання виступили Велика Британія, Данія, Франція, Греція, Словенія та Палестинська автономія. Генсек ООН Антоніу Гутерріш обрушився з критикою на Ізраїль.

«Генеральний секретар серйозно стурбований рішенням уряду Ізраїлю взяти під контроль місто Газа. Це рішення знаменує небезпечну ескалацію і загрожує посилити й без того катастрофічні наслідки для мільйонів палестинців», – заявив його прессекретаря.

Зі свого боку, невдоволення рішенням уряду Ізраїлю висловив також Євросоюз. «Слід розглянути на РБ ООН рішення Ізраїлю взяти під контроль сектор Гази, оскільки це порушує міжнародне право. Таке рішення матиме наслідки, які вплинуть на відносини між ЄС та Ізраїлем. Розв'язання палестинської проблеми за принципом двох держав – єдиний шлях до довгострокового миру та стабільності», – йдеться в офіційному повідомленні.

Тим часом Нетаньягу відповів на звинувачення, зокрема, з боку Німеччини, яка припинила постачання зброї Ізраїлю. За его словами, замість того, щоб засудити найстрашнішу різанину з часів Голокосту, Німеччина «заохочує тероризм».

Нагадаємо, раніше військово-політичний кабінет Ізраїлю обговорив наступні кроки у війні з терористичним угрупуванням ХАМАС, включаючи можливість повного контролю над палестинським анклавом. Таку ініціативу, зокрема, підтримав Нетаньягу, але зазначив, що Єрусалим має намір пізніше передати контроль арабським силам, які керуватимуть належним чином і не загрожуватимуть Ізраїлю.

Ввечері, 7 серпня, міністрів країни схвалив повний контроль над Газою. План передбачає поетапні дії, починаючи з взяття під контроль міста Газа. Операцію може бути призупинено у разі укладання угоди щодо заручників. Евакуація мирних жителів міста триватиме до 7 жовтня.

Канцелярія ізраїльського прем'єра оголосила, що кабінет схвалив пропозицію про «вирішальний удар по ХАМАС» і затвердив п'ять основних принципів: роззброєння угруповання, повернення заручників, демілітаризація Гази, встановлення контролю безпеки та створення альтернативного цивільного управління, не пов'язаного з ХАМАС чи Палестинською автономією.

У відповідь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна призупиняє експорт зброї, яка може бути використана Ізраїлем у секторі Газа.