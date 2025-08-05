Канада з повітря скинула гуманітарну допомогу в Газу

Було доставлено продукти харчування, серед яких сочевиця, олія, сухе молоко та макарони

Збройні сили Канади здійснили повітряну доставку додаткової гуманітарної допомоги до сектору Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу уряду країни.

Повідомляється, що загальна вага вантажу сталовила 21 600 фунтів (майже 10 кг).

«Збройні сили Канади використали літак CC-130J Hercules для доставки критично важливої гуманітарної допомоги на підтримку Міністерства міжнародних справ Канади в Секторі Гази», – йдеться в повідомленні.

Збройні сили Канади використали літак CC-130J Hercules для доставки критично важливої гуманітарної допомоги фото: Canadian Joint Operations Command

У заяві уряду зазначається, що Канада вживає таких заходів разом з міжнародними партнерами, оскільки доступ до гуманітарної допомоги в Газі обмежений, а «гуманітарні потреби досягли безпрецедентного рівня».

Як повідомила, канадська телерадіомовна компанія CBC, було доставлено продукти харчування, серед яких сочевиця, олія, сухе молоко та макарони. Таке гуманітарне десантування над Газою військові країни здійснили вперше.

Нагадаємо, Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю має намір обговорити наступні кроки у війні з терористичним угрупованням ХАМАС у секторі Газа, включаючи можливість повного контролю над палестинським анклавом

Зазначається, що ізраїльський журналіст, коментатор Channel 12 Аміт Сегал процитував джерело з офісу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, яке заявило, що «рішення прийнято… ми збираємося окупувати сектор Газа».