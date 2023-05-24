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«Рамштайн 12»:Данілов повідомив, коли пройде засідання і про що домовлятимуться

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Рамштайн 12»:Данілов повідомив, коли пройде засідання і про що домовлятимуться
У фокусі уваги контактної групи: літаки, танки, боєприпаси
фото з відкритих джерел

Засідання почнеться з того, що Україна озвучить нагальні потреби та розкаже про ситуацію на передовій

Завтра, 25 травня, відбудеться зустріч міністрів оборони у форматі «Рамштайн», на якій буде обговорена військова підтримка України. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Сьогодні на засіданні Ставки міністр оборони доповідав, що завтра буде засідання «Рамштайну». Маємо розуміння, що це буде чергове засідання. Це вже увійшло у класичну форму роботи команди», – зазначив секретар РНБО.

Данілов додав, що засідання у форматі «Рамштайну» будуть проходити постійно до того часу, поки Україна не здобуде перемогу у війні проти Росії.

Секретар РНБО заявив, що у фокусі уваги буде військова допомога Україні. «Літаки, танки, боєприпаси – все, що необхідно для нашої перемоги», – сказав Данілов.

Тим часом у Пентагоні повідомляли, що засідання почнеться з того, що Україна озвучить нагальні потреби та розкаже про ситуацію на передовій. Пріоритетними питаннями залишаться посилення наземної ППО та забезпечення військових боєприпасами. Після цього відбудеться дискусія про підготовку F-16.

Зустрічі у форматі «Рамштайн» – це засідання Контактної групи з питань оборони України, на яких міністри оборони десятків країн світу обговорюють надання допомоги Україні для боротьби з російською агресією.

Раніше повідомлялося, що останнім часом у контактній групі «Рамштайн» виник ряд розбіжностей, зокрема, з приводу того, чи слід та коли відправляти західні винищувачі в Україну, а також з приводу затримок з поставками деяких озброєнь – в першу чергу німецьких та іспанських танків.

Теги: Пентагон військова техніка США танки Олексій Данілов боєприпаси Україна міністр

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