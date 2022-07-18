«Вагнерівці» втрачають свою роль у війні. Британська розвідка повідомила причину

ПВК «Вагнер» втрачає свою роль у війні через набір засуджених до своїх лав

ПВК «Вагнер» втрачає свою роль у війні через набір засуджених до своїх лав

«Вагнер» знижує стандарти набору, бере на роботу засуджених

Через те, що Росія набирає у приватну військову компанію «Вагнер», яку використовує для посилення передових сил, засуджених після короткострокового навчання, її сили значно слабшають. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

«Росія використовувала приватну військову компанію «Вагнер» для посилення сил на передовій, а також для зменшення нестачі особового складу та втрат.

«Вагнер» майже напевно відігравав центральну роль в останніх боях, включно із захопленням Попасної та Лисичанська. Ці бої завдали групі великих втрат.

«Вагнер» знижує стандарти набору, бере на роботу засуджених і осіб, які раніше були в «чорних списках». Для новобранців доступне дуже обмежене навчання. Це, найімовірніше, вплине на майбутню оперативну ефективність групи та зменшить її цінність як опори для регулярних російських сил», – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка зазначає, що глава «Вагнера» Євген Пригожин нещодавно отримав звання Героя Російської Федерації за роботу «Вагнера» в Луганську.

У той час, коли відбувається заміна низки високопоставлених російських військових командирів, це, ймовірно, загострить невдоволення між військовими та «Вагнером», припускають розвідники.

Це також, імовірно, негативно вплине на моральний стан російських військових, додають у розвідці.

Нагадаємо, екскомандувач НАТО спрогнозував, скільки триватиме війна в Україні.

Нагадаємо, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.