Рейтинг Путіна стрімко падає: соціологи зафіксували найбільше зниження за останні роки

Лариса Голуб
glavcom.ua
Показники довіри до Путіна демонструють негативну динаміку
Навіть лояльні до Кремля соціологічні служби почали фіксувати суттєве падіння рівня довіри до російського диктатора. За останній тиждень рейтинг схвалення діяльності Володимира Путіна обвалився ще на 2,3 відсоткових пункти. Про це свідчать дані Всеросійського центру вивчення громадської думки, оприлюднені 10 квітня 2026 року, інформує «Главком».

Згідно з результатами опитування, проведеного з 30 березня по 5 квітня, показник схвалення діяльності Путіна становить 67,8%. 

Інші показники довіри також демонструють негативну динаміку:

  • Пряма довіра: Позитивно відповіли 73,8% респондентів (мінус 0,8 пунктів за тиждень).
  • Спонтанний рейтинг довіри: Лише 29,5% опитаних згадали Путіна першим серед політиків, яким вони довіряють (падіння на 2,6 пунктів за березень).
  • Партійна криза: Рейтинг провладної «Єдиної Росії» знизився до 29,7%.

Нинішні дані підтверджують звіт іншої структури – фонду «Общественное мнение», який 3 квітня зафіксував ще радикальніше падіння. За їхніми даними, рейтинг довіри до Путіна обвалився одразу на 5 відсоткових пунктів за тиждень – це стало наймасштабнішим падінням з 2019 року.

Експерти пов'язують такі результати з накопиченою втомою від війни, економічними проблемами та неспроможністю влади захистити територію РФ від атак безпілотників та ракет. 

«Главком» писав, що у Москві панує неофіційна паніка щодо проведення параду 9 травня. Поки в Кремлі офіційно заперечують скасування заходу, військові експерти та блогери повідомляють про згортання репетицій та страх перед «прильотами» в прямому ефірі.

Нагадаємо, Кремль розпочав масштабну гібридну кампанію, використовуючи свої посольства як осередки пропаганди. Під виглядом «захисту історії» міністерство закордонних справ Росії розгортає мережу для маніпуляцій та виправдання агресії проти України.

Повідомляється, що головним інструментом нової атаки став проєкт «МестоПамяти». Російські дипломати отримали завдання сформувати глобальну карту радянських пам’ятників та реєстр «знищених» меморіалів у так званих «недружніх» країнах.

Читайте також

Вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня 2026 року
Вибори в Угорщині: чи можливий «Будапештський майдан»?
4 квiтня, 20:25
Російський бізнес допустив кризу
Російські підприємства тонуть у зарплатних боргах: що відомо
30 березня, 08:11
Прем’єр Британії Кір Стармер заявив, що Росія програє війну
Росія посилила свої позиції на фронті? Прем’єр Британії відповів
26 березня, 15:31
Факірьянов, Мєшкова та Шевченко брали участь у турнірі «Скелі Криму-2022»
World Climbing визнала нейтральними атлетами росіян, які незаконно відвідували Крим
26 березня, 14:53
Родніна є триразовою олімпійською чемпіонкою (1972, 1976, 1980 роки)
Одіозна олімпійська чемпіонка заявила, що іноземці мають заздрити соціальним програмам у РФ
24 березня, 13:37
Путін підтвердив перший спад економіки Росії з 2023 року
Путін визнав, що довів економіку Росії до кризового стану
23 березня, 16:01
Орбан заявив, що ЄС не виживе без нафти РФ
Орбан назвав політику ЄС божевільною: деталі
20 березня, 08:46
Петербурзька активістка Дар'я Козирєва у суді
Російська активістка Дар’я Козирєва, засуджена за вірші Шевченка, вийшла на волю
18 березня, 20:04
Завод «Кремній Ел» у російському Брянську виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів і БпЛА
Президент: Сирський щойно доповів про ураження російського заводу
10 березня, 18:38

Політика

Кремль назвав умову, за якої мир в Україні може настати вже сьогодні
Кремль назвав умову, за якої мир в Україні може настати вже сьогодні
Рейтинг Путіна стрімко падає: соціологи зафіксували найбільше зниження за останні роки
Рейтинг Путіна стрімко падає: соціологи зафіксували найбільше зниження за останні роки
Український дипломат пояснив, чому Євросоюз не поспішає закривати в’їзд російським комбатантам
Український дипломат пояснив, чому Євросоюз не поспішає закривати в’їзд російським комбатантам
Зеленський розказав, чим віддячить Близький Схід за допомогу українців
Зеленський розказав, чим віддячить Близький Схід за допомогу українців
Великоднє перемир’я: Сибіга оцінив шанси дотримання ворогом
Великоднє перемир’я: Сибіга оцінив шанси дотримання ворогом
Президент заявив про успіх українських дронарів та РЕБівців на Близькому Сході
Президент заявив про успіх українських дронарів та РЕБівців на Близькому Сході

Новини

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
