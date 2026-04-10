Рейтинг Путіна стрімко падає: соціологи зафіксували найбільше зниження за останні роки

Соціологічні служби фіксують суттєве падіння рівня довіри до російського диктатора

Навіть лояльні до Кремля соціологічні служби почали фіксувати суттєве падіння рівня довіри до російського диктатора. За останній тиждень рейтинг схвалення діяльності Володимира Путіна обвалився ще на 2,3 відсоткових пункти. Про це свідчать дані Всеросійського центру вивчення громадської думки, оприлюднені 10 квітня 2026 року, інформує «Главком».

Згідно з результатами опитування, проведеного з 30 березня по 5 квітня, показник схвалення діяльності Путіна становить 67,8%.

Інші показники довіри також демонструють негативну динаміку:

Пряма довіра: Позитивно відповіли 73,8% респондентів (мінус 0,8 пунктів за тиждень).

Спонтанний рейтинг довіри: Лише 29,5% опитаних згадали Путіна першим серед політиків, яким вони довіряють (падіння на 2,6 пунктів за березень).

Партійна криза: Рейтинг провладної «Єдиної Росії» знизився до 29,7%.





Нинішні дані підтверджують звіт іншої структури – фонду «Общественное мнение», який 3 квітня зафіксував ще радикальніше падіння. За їхніми даними, рейтинг довіри до Путіна обвалився одразу на 5 відсоткових пунктів за тиждень – це стало наймасштабнішим падінням з 2019 року.

Експерти пов'язують такі результати з накопиченою втомою від війни, економічними проблемами та неспроможністю влади захистити територію РФ від атак безпілотників та ракет.

«Главком» писав, що у Москві панує неофіційна паніка щодо проведення параду 9 травня. Поки в Кремлі офіційно заперечують скасування заходу, військові експерти та блогери повідомляють про згортання репетицій та страх перед «прильотами» в прямому ефірі.

Нагадаємо, Кремль розпочав масштабну гібридну кампанію, використовуючи свої посольства як осередки пропаганди. Під виглядом «захисту історії» міністерство закордонних справ Росії розгортає мережу для маніпуляцій та виправдання агресії проти України.

Повідомляється, що головним інструментом нової атаки став проєкт «МестоПамяти». Російські дипломати отримали завдання сформувати глобальну карту радянських пам’ятників та реєстр «знищених» меморіалів у так званих «недружніх» країнах.